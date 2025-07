Over από τα Κύπελλα Ευρώπης

Η Άουντα προηγήθηκε 2 φορές στο ματς με την Λάρνε αλλά ισάριθμες ισοφαρίστηκε και έχασε την πρόκριση στα πέναλτι. «Έσπασε» αυτός ο «άσος», όπως και το «διπλό» της Λουντογκόρετς στο ματς με την Ντιναμό Μινσκ. Ηττήθηκε με 2-1 η Λουντογκόρετς και πήρε την πρόκριση (2-2) στην παράταση.

Τρία Over από το Europa League και το Conference League είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η πρόκριση έχει κριθεί στο ζευγάρι του Europa League, ανάμεσα στην Ίλβες και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σαρωτική ήταν η Σαχτάρ στο πρώτο παιχνίδι και συνέτριψε την Ίλβες με 6-0. Δεν έχουν λόγο να κλειστούν στη σημερινή ρεβάνς. Η Ίλβες φέρνει συχνά Over στα παιχνίδια της και θα προσπαθήσει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με μία νίκη. Η Σαχτάρ θα επιδιώξει να ζευγαρώσει τις νίκες της. Το Over είναι πιθανό.

Η έκπληξη έγινε στο Conference League, στην πρώτη αναμέτρηση της Ελσίνκι με τη Ρούναβικ. Η ομάδα από τα Νησιά Φερόες κέρδισε με 4-0 και πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση! Η Ελσίνκι θα βγει στην επίθεση στην έδρα της για την ανατροπή. Η Ρούναβικ θα ψάξει το γκολ και στη Φινλανδία. Λογικά κι αυτός ο αγώνας θα έχει πάνω από 2 γκολ.

Από το Conference League ξεχωρίσαμε και το Over στον αγώνα της Σάντα Κολόμα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Κι εδώ έγινε η έκπληξη στο πρώτο παιχνίδι τους. Η Σάντα Κολόμα όχι μόνο πήρε τη νίκη αλλά πέτυχε 4 γκολ και επικράτησε με 1-4! Η Μπόρατς θα κυνηγήσει την ανατροπή μέσα στην Ανδόρα. Χρειάζεται 3 γκολ για να πάει το ματς στην παράταση, αν δεν παραβιαστεί η εστία της. Κι αυτό το παιχνίδι αναμένεται να «ανοίξει» και να έχει πάνω από 2 γκολ.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

214 (19:00) ΙΛΒΕΣ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ OVER 1,52

215 (21:45) ΕΛΣΙΝΚΙ-ΡΟΥΝΑΒΙΚ OVER 1,40

220 (19:00) ΣΑΝΤΑ ΚΟΛΟΜΑ-ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ OVER 1,57