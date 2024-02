Over από Αγγλία και Ισπανία

Ο «άσος» της Τορίνο πέρασε την Παρασκευή με απόδοση 1,84. Δεν έγινε το Goal στο ματς της Γουέστ Μπρομ με τη Σασουθάμπτον αφού πήρε τη νίκη με «καθαρό» σκορ, με 0-2, η φιλοξενούμενη.

Οι σημερινές επιλογές μας είναι από την Αγγλία και την Ισπανία. Ανοιχτό ματς με πολλά γκολ βλέπουμε να γίνεται ανάμεσα στην Νιούκαστλ και την Μπόρνμουθ. Το ένα μεγάλο σκορ μετά το άλλο φέρνει η Νιούκαστλ.

Κέρδισε με 2-3 την Νότιγχαμ στην προηγούμενη αγωνιστική και συμπλήρωσε 6 σερί Over 3,5! H Μπόρνμουθ ηττήθηκε με 3-1 από τη Φούλαμ κι έφερε το τέταρτο Over 2,5 στις 6 τελευταίες αγωνιστικές. Πάμε με το Over 2,5.

Από την Premier League ξεχωρίσαμε και τον «άσο» της Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι με την Τσέλσι σε συνδυασμό με το Over 1,5. Θα πηγαίναμε και εδώ με το Over 2,5 αν η Σίτι δεν είχε φέρει το 2-0 κατά της Έβερτον στην προηγούμενη αγωνιστική. Συνήθως κόβει ταχύτητα όταν προηγείται με 2 γκολ διαφορά.

Δύσκολα θα χάσει βαθμούς από την Τσέλσι, στην προσπάθεια που κάνει για να ανέβει στην κορυφή. Απρόβλεπτη είναι η Τσέλσι. Κέρδισε με 1-3 την Κρίσταλ Πάλας κι ενώ στην αμέσως προηγούμενη αγωνιστική είχε ηττηθεί με 2-4 από τη Γουλβς.

Ξεχωρίσαμε και 1 Over 2,5 από την Ισπανία, στο παιχνίδι της Θέλτα με την Μπαρτσελόνα. Πιθανή είναι η επιστροφή στις νίκες της Μπαρτσελόνα μετά την γκέλα με 3-3 που έκανε στην έδρα της στο ματς με τη Γρανάδα. Μετράει 5 Over στα 6 τελευταία παιχνίδια της.

Η Θέλτα έδωσε 2 σερί εκτός έδρας ματς κι έφερε ισάριθμα Over 2,5. Κέρδισε με 0-3 την Οσασούνα και ηττήθηκε με 3-2 από την Χετάφε. Το Over 2,5 βγαίνει και από την παράδοση, αφού μπήκαν πάνω από 2 γκολ στις 4 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στο Βίγκο.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

268 (17:00) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ OVER 2,5 1,45

410 (19:30) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΤΣΕΛΣΙ 1+OVER 1,5 1,45

414 (19:30) ΘΕΛΤΑ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ OVER 2,5 1,67