Ov 4,5 το Ελλάδα U21 – Μάλτα U21

Η Δανία έριξε τέσσερα γκολ στη Βόρεια Μακεδονία (4-0) χθες και επιβεβαίωσε το Over του 1,70. Η Τσεχία πάλι, έβγαλε το «1Χ», αλλά ήταν με Ov 3,5, καθώς έφερε 2-2 με την Ιρλανδία. Το ματς κρίθηκε στα πέναλτι (4-3 η γηπεδούχος), αφού δεν άλλαξε το αποτέλεσμα στην παράταση. Όσον αφορά τις σημερινές προτάσεις είναι δύο και προέρχονται από τα προκριματικά του EURO U21.

ΚΥΠΡΟΣ U21 – ΙΣΠΑΝΙΑ U21

Αναμέτρηση για τον 1ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Euro U21 με την Ισπανία να βρίσκεται στην 1η θέση ούσα αήττητη (5/5 νίκες). Η Κύπρος από την άλλη, πήρε την πρώτη της νίκη την προηγούμενη αγωνιστική επί του αδύναμου Σαν Μαρίνο (5-0). Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο επί ισπανικού εδάφους και επικράτησε η νυν φιλοξενούμενη με 3-0. Η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια και εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνη το πού θα φτάσει ο δείκτης του σκορ. Θα ποντάρουμε να κερδίσει με τουλάχιστον τρία γκολ διαφορά όπως έπραξε στο ματς του πρώτου γύρου. Η γηπεδούχος έφαγε στην έδρα της τέσσερα από το Κόσοβο (0-4) και πέντε από τη Φινλανδία (0-5) τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Δύσκολα θα δεχτεί κάτω από τρία από την καλύτερη ομάδα του ομίλου, η οποία έχει 17 τέρματα ενεργητικό σε πέντε παιχνίδια.

ΕΛΛΑΔΑ U21 – ΜΑΛΤΑ U21

Η Ελλάδα… κλέβει την παράσταση σε αυτά τα προκριματικά, καθώς είναι 1η με 15 βαθμούς σε πέντε αγώνες, τρεις περισσότερους από τη δεύτερη Γερμανία! Εξάλλου, στο ματς του πρώτου γύρου έριξε πέντε γκολ στην τωρινή αντίπαλό της (5-0)! Μπορεί άνετα να το επαναλάβει απόψε. Θα ποντάρουμε πάντως το Ov 4,5 το οποίο επιβεβαίωσε η Μάλτα στα 3/5 ματς ανεξαρτήτως έδρας. Το ίδιο συνέβη και στην τελευταία της εξόρμηση που ήταν στη Γερμανία (0-6). Εάν καταφέρει και πετύχει απόψε το παρθενικό της τέρμα (0-19) θα βγει πιο άνετα η επιλογή μας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 192 ΚΥΠΡΟΣ U21 – ΙΣΠΑΝΙΑ U21 2 (-2,5) 1,75

18.00 193 ΕΛΛΑΔΑ U21 – ΜΑΛΤΑ U21 OV 4,5 1,75