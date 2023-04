Μεγάλα σκορ σε Γαλλία και Γερμανία

Δύο στα τρία κάναμε χθες, χάθηκε ο «1» της Φράιμπουργκ με τη Χέρτα (1-1). Προηγήθηκε στο 52’, αλλά άντεξε για 25 λεπτά. Η Αταλάντα πέρασε με 1-3 από την Κρεμονέζε και η Γιουβέντους επικράτησε 1-0 της Βερόνα.

Με 3 επιλογές και οι σημερινές προτάσεις μας, προέρχονται από τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Στη Ligue 1 η Ανζέ δείχνει να έχει παρατήσει κάθε προσπάθεια, καθώς απέχει 16 βαθμούς από την παραμονή. Την προηγούμενη αγωνιστική έχασε 3-0 με κάτω τα χέρια από τη Λανς. Αυτή ήταν η πέμπτη σερί ήττα της στο πρωτάθλημα, σε όλες δέχτηκε από 2 γκολ και πάνω. Συνολικά, έχασε τα 18 από τα 20 τελευταία ματς και τα 9 από τα 10 πιο πρόσφατα στην έδρα της. Ευκαιρία για την αήττητη από τις 11 Ιανουαρίου, Νις, να περάσει με νίκη και να παραμείνει στο παιχνίδι της εξόδου στην Ευρώπη.

Μένουμε στη Γαλλία και πηγαίνουμε στο Μονακό-Στρασβούργο. Χαμηλά είναι ο «άσος», προτιμότερο το Over. Το έφεραν στα 5 από τα 6 τελευταία μεταξύ τους στο Πριγκιπάτο. Η Μονακό είναι γνωστό ότι «ανοίγει» τα παιχνίδια της εξ ου και τα 10 Over στα 14 πιο πρόσφατα ματς. Μία από τα ίδια και το Στρασβούργο με 8 Over σε 10 αγωνιστικές, ενώ σκόραρε και στις 4 τελευταίες επισκέψεις στην έδρα της αντιπάλου της.

Το Over θα ποντάρουμε και στο Βέρντερ-Χόφενχαϊμ στην Bundesliga. Το παρουσίασαν στις 4 από τις 5 αναμετρήσεις μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας. Η Βέρντερ σκοράρει και δέχεται γκολ αφειδώς, δεν είναι τυχαίο που μετράει 4 συνεχόμενα Over, τα 2 τελευταία ήταν και Ov 3,5. Η Χόφενχαϊμ δίνει μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, δεν έχει περιθώρια να παίξει «κλειστά». Προέρχεται και από 5 Over στα 7 πιο πρόσφατα ματς εκτός έδρας.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

1793 (16:00) ΑΝΖΕ-ΝΙΣ 2 1,57

1827 (18:05) ΜΟΝΑΚΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ OVER 1,67

1829 (18:30) ΒΕΡΝΤΕΡ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ OVER 1,68