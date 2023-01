Με σύνθεση «ανάγκης» και κακή παράδοση η Αζαξιό

Όταν ένα ματς είναι σωστά «διαβασμένο», αυτό επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκειά του και είτε «σπάει» είτε βγαίνει οριακά, ένα πράγμα σημαίνει. Ότι έχεις μπει σε «κακό» φεγγάρι και θα πρέπει να κρατήσεις χαμηλά την μπάλα. Τα γράφουμε αυτά έχοντας 5/9 σημεία την τρέχουσα εβδομάδα με μέσο όρο απόδοσης 1,71. Το στοίχημα είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας 100 μέτρων για να πηγαίνεις στα «κόκκινα». Χρειάζεται ειδική διαχείριση.

Τα παραπάνω εξάγονται ως συμπέρασμα απ’ όσα ζήσαμε προχθές (0/2) και χθες (2/3). Τα γεγονότα της Πέμπτης τα αναλύσαμε στη χθεσινή στήλη, ας δούμε στη σημερινή τι βιώσαμε πριν από 12 περίπου ώρες!

Ποντάραμε το Ov 5,5 κόρνερ της Λας Πάλμας αναφέροντας ότι τα ευνοούν, πλην του στιλ παιχνιδιού της, η βροχή και το ενδεχόμενο να βρεθεί πίσω στο σκορ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Συνέβησαν και τα δύο! Κι όμως, αν και έγινε το 0-1 στο 50’, το Ov 5,5 επιβεβαιώθηκε οριακά (έξι έβγαλε) στο 93’ με τα τρία εξ αυτών μετά το 80’!

Πάμε στο Σπόρτινγκ Λ. – Βιζέλα (2-1) που είχαμε παίξει το Over. Το ημίχρονο έληξε 0-0 με 16 τελικές (έξι στην εστία). «Ροντέο» και η επανάληψη, ήρθε το Over με απίθανο πέναλτι στο 90+5’!

Η τρίτη μας επιλογή (πρώτη χρονικά) ήταν το Over στο Ντεμίρσπορ – Γκιρεσούνσπορ (1-1). Στο 1,55 ο «άσος», στο 13’ 0-1 και στο 18΄ με δέκα η φιλοξενούμενη! Συνολικά στο ματς είχαμε 40 τελικές (31-9, 18 κόρνερ (17-1) και τρία δοκάρια (2-1)! Στο 84’ το 1-1, δέκα λεπτά καθυστερήσεις και έμεινε εκεί. Προχωράμε! Το καλό είναι ότι πήρε τη… σκυτάλη από εμάς και πάει… τρένο τώρα ο «Shark» οπότε, πάλι κερδισμένοι είμαστε όλοι μας!

ΓΑΛΑΤΑ – ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ

Η Γαλατά (1η) παίζει αυτή τη στιγμή την καλύτερη μπάλα στην Τουρκία. Μεσοβδόμαδα πέρασε 2-1 από την Αλάνιασπορ παρότι αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές. Σήμερα παρατάσσεται με όλα της τα αστέρια, ενώ βροντερό παρών θα δώσουν και οι χιλιάδες οπαδοί της. Στα… τάρταρα ο ««άσος», γίνεται ελκυστικός εάν τον ποντάρουμε στο ασιατικό χάντικαπ -1,5. Αυτό σημαίνει ότι για να πληρωθούμε πρέπει να νικήσει με δύο τέρματα και πάνω την Αντάλιασπορ (15η). Κάτι που συνέβη στα 5/6 ματς που την υποδέχτηκε στο «Αλί Σάμι Γιεν» (3-1, 3-0, 5-0, 5-0, 3-0, 0-0). Επίσης, το επιβεβαίωσε και στα 2/3 παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Η φιλοξενούμενη είναι απογοητευμένη από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο την περασμένη Τρίτη από την Καϊσέρισπορ (0-0 κανονική διάρκεια, 0-2 παράταση). Έπαιξε και 120 λεπτά. Παραμένει χωρίς νίκη πέντε αγωνιστικές (0-2-3) και κατεβαίνει με κομβικές απουσίες. Συγκεκριμένα, θα λείψουν ο καλύτερος παίκτης της, Φερνάντο (μ. 14/3), οι Κουντριασόφ (α. 12/0), Φρέντι (μ. 12/0), Γκατσά (ε. 14/0) και ο φορ Ράιτ, ο οποίος έχει σημειώσει σχεδόν τα μισά της γκολ στο πρωτάθλημα (10 από τα 22 σε 16 συμμετοχές). Τέλος, αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, καθώς χρωστάει σε παίκτες (όχι όλους) τουλάχιστον τρία μηνιάτικα.

ΤΟΥΛΟΥΖ – ΑΖΑΞΙΟ

Μονός αγώνας Κυπέλλου στη Γαλλία για τη φάση των «32». Σε περίπτωση ισοπαλίας στο 90λεπτο, ακολουθεί απευθείας η διαδικασία των πέναλτι. Αμφότερες αγωνίζονται στο Σαμπιονά.

Αρχίζουμε εδώ ανάποδα την ανάλυση του ζευγαριού. Η Αζαξιό προέρχεται από το ταπεινωτικό 1-7 στη Μονακό για το πρωτάθλημα. Εάν μάλιστα δεν τη… λυπόταν η αντίπαλός της, θα έτρωγε πάνω από 10 γκολ! Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα, ενώ έχασε και στις 3/4 εξορμήσεις. Βρίσκεται στη 18η θέση και το Κύπελλο περνάει σε δεύτερη μοίρα. Κατεβαίνει με τόσες απουσίες που αναγκάστηκε να βάλει τέσσερα πιτσιρίκια στην αποστολή! «Δεν ξέρω πόσοι παίκτες θα μπορέσουν να παίξουν», δήλωσε ο τεχνικός Πανταλονί. Εκτός είναι οι Κονέ (α. 7/0), Ντιαλό (α. 16/0), Μαγεμπό (α. 8/0), Μαρκετί (μ. 14/0), Κουταντέρ (μ. 18/0), Μπελαϊλί (εξ. 9/5), Ελ Ιντρισί (ε. 17/3), Τουζγκάρ (ε. 8/0) και Αμουμά (ε. 10/2).



Η Τουλούζ υποδέχτηκε την Πρωτοχρονιά τη νυν αντίπαλό της για το πρωτάθλημα και τη νίκησε εύκολα 2-0. «Τρέχει» σερί 3-1-0 με 13-2 απολογισμό τερμάτων ανεξαρτήτως διοργάνωσης και 4-2-1 στην έδρα της. Η ήττα ήταν από την πανίσχυρη Μονακό (0-2). Σε αυτή έχει 5-1-0 στα τελευταία έξι με την Αζαξιό, οι τέσσερις νίκες συνδυάστηκαν με μηδέν παθητικό. Είναι στο «+8» από την επικίνδυνη ζώνη και αυτό της δίνει το περιθώριο να δει σοβαρά το Κύπελλο.

ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ – ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ

Σούπερ ντέρμπι κορυφής στη Νασιονάλ (Αγγλία). Τις δύο ομάδες χωρίζουν 13 πόντοι, αλλά η φιλοξενούμενη έχει τέσσερα ματς περισσότερα! Αμφότερες «σκοτώνουν» επιθετικά, περιμένουμε να δούμε έναν αγώνα πλούσιο σε γκολ και θέαμα. Όπως συνέβη στα 6/8 μεταξύ τους στην έδρα της γηπεδούχου στο πρωτάθλημα (3-1, 2-1, 1-3, 1-1, 3-1, 1-0, 2-3, 3-1).

Η Τσέστερφιλντ (4η) μετράει 4/5 G/G και Over ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Σε αυτό που δεν βγήκε έχασε 4-0 (στον επαναληπτικό για το Κύπελλο) από τη Γουέστ Μπρομ, η οποία αγωνίζεται δύο κατηγορίες πιο πάνω. Στο «Πρόακτ Στέντιουμ» έχει 3/3, όλα ήταν Over 3,5 (3-1, 4-1, 3-3)! To 3-3 με τη Γουέστ Μπρομ στο Κύπελλο. Επίσης, βρήκε δίχτυα στα 26/27 φετινά ματς και παραβιάστηκε η εστία της στα 18.

Η Νοτς Κάουντι (1η) από την πλευρά της, προέρχεται από 4/7 μέσα – έξω (2-0, 3-3, 1-1 αυτά που δεν βγήκαν) και 9/3 μακριά από το «σπίτι» της (5-0, 2-0 και 3-0 αυτά στα οποία δεν επιβεβαιώθηκε το G/G και Over). Επίσης, σκόραρε στα 25/27 παιχνίδια φέτος και δέχτηκε γκολ στα 20/27!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 297 ΓΑΛΑΤΑ – ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 1 (-1,5) 2,02

19.00 309 ΤΟΥΛΟΥΖ – ΑΖΑΞΙΟ 1 1,75

19.20 319 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ – ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ G/G+OV 1,93