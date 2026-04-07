Με κίνητρο η Ροτ Βάις Έσεν

Ο «1» της Φροζινόνε ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε την Κυριακή, καθώς κέρδισε 2-0 την Πάντοβα. Η νίκη της έδινε 1,64. Η Λυών από την άλλη, κόλλησε στο 0-0 με την Ανζέ και η Χαρτς στο 2-2 με την ουραγό Λίβινγκστον. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Β’ Γερμανίας και Β’ Ελβετίας.

ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ – ΡΟΤ ΒΑΪΣ ΕΣΕΝ

Απομένουν τρεις αγωνιστικές με την τρέχουσα στη Γ’ Γερμανίας και η Σβάινφουρτ είναι ήδη υποβιβασμένη, καθώς απέχει 18 βαθμούς από τη σωτηρία! Η Ροτ Βάις Έσεν από την άλλη βρίσκεται μέσα στη δυάδα που οδηγεί απευθείας στη Β’. Η φιλοξενούμενη μετράει πέντε σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας και δύο συνεχόμενες μακριά από τη βάση της. Επίσης, κέρδισε τη νυν αντίπαλό της στα 3/3 ματς ανεξαρτήτως έδρας. Η γηπεδούχος παραμένει αήττητη στο «σπίτι» της στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια δείχνοντας ότι αποδίδει καλύτερα τώρα που δεν έχει κανένα κίνητρο. Θα το παλέψει όσο μπορεί, αλλά η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια. Περιμένουμε λοιπόν από τη Ροτ Βάις Έσεν να πάρει το «τρίποντο» για να παραμείνει σε τροχιά ανόδου.

ΑΑΡΑΟΥ – ΕΤΟΥΑΛ

Μονόπλευρο είναι το κίνητρο και σε αυτή την αναμέτρηση. Η Ααράου είναι 2η έχοντας τους ίδιους βαθμούς με την πρωτοπόρο Βαντούζ. Απευθείας στην Α’ Ελβετία ανεβαίνει μόνο ο πρώτος της κατάταξης. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας πέντε συνεχόμενες νίκες ανεξαρτήτως έδρας και 5/6 στη βάση της. Επίσης, νίκησε τη νυν αντίπαλό της στα τελευταία τέσσερα εντός – εκτός ματς που την αντιμετώπισε. Η φιλοξενούμενη είναι 7η και στο «+11» από την επικίνδυνη ζώνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει. Εξάλλου, δεν έχασε στις 5/5 εξόδους. Ήρθε η ώρα να σπάσει το σερί στη γηπεδούχο που χρειάζεται το «τρίποντο».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 128 ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ – ΡΟΤ ΒΑΪΣ ΕΣΕΝ 2 1,52

20.00 134 ΑΑΡΑΟΥ – ΕΤΟΥΑΛ 1 1,56