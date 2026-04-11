Με κίνητρο η Όλνταμ

Η Φαμαλικάο γκέλαρε χθες με τη Μορεϊρένσε (1-1) και το Βάαλβαϊκ – Έμεν έληξε Over, αλλά όχι και G/G (5-0 η γηπεδούχος). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Βελγίου και Α’ Γερμανίας, καθώς και τη Β’ Αγγλίας.

ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ – ΟΛΝΤΑΜ

Η Σριούσμπερι είναι στο «+11» από την επικίνδυνη ζώνη και θα πρέπει να κάνει χαρακίρι στις εναπομείνασες αγωνιστικές για να πέσει. Προέρχεται από 5/6 ήττες ανεξαρτήτως έδρας, ενώ έχασε και στα 3/4 στη δική της. Η Όλνταμ από την άλλη, βρίσκεται στο «-3» από τα πλέι οφ ανόδου στην Ά Αγγλίας. Πάτησε το γκάζι με αποτέλεσμα να μετράει 9-3-1 στα τελευταία 13 παιχνίδια εντός – εκτός και 4-1-1 μακριά από τη βάση της. Έχει το κίνητρο και μπορεί να φύγει με το «2» από την αδιάφορη γηπεδούχο.

ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ – ΜΠΑΓΕΡΝ

Η Μπάγερν Μονάχου έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στη Γερμανία, καθώς είναι στο «+9» από την Ντόρτμουντ με έξι αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη της σεζόν. Την ερχόμενη Τετάρτη έχει τον επαναληπτικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Τσάμπιονς Λιγκ και το ματς κόντρα στη Σαν Πάουλι περνάει σε δεύτερη μοίρα. Δε θα κατέβει για να χάσει, αλλά ένα γκολ μπορεί να το φάει. Ήταν άλλωστε G/G τα 8/9 παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, ενώ παραβιάστηκε η εστία της και στις 9/10 εξορμήσεις. Επίσης, η γηπεδούχος βρήκε δίχτυα στα 4/5 ματς στη βάση της.

ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ – ΜΠΡΙΖ

Η παράδοση έχει 4/5 G/G+OV στην έδρα της Σιντ Τρούιντεν. Επίσης, η Μπριζ μετράει εννέα συνεχόμενα ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης! Το ίδιο συνέβη και στις τέσσερις τελευταίες εξορμήσεις της. Ακόμα, δέχτηκε γκολ στα 13 πιο πρόσφατα ματς μακριά από τη βάση της! Η γηπεδούχος μπορεί να βρίσκεται σε κάμψη έχοντας 4/5 ήττες, αλλά κάνει την προσπάθειά της και τουλάχιστον στο «σπίτι» της παρουσιάζεται ανταγωνιστική. Επίσης, μετράει σε αυτό 3/3 G/G+Ov και βρήκε δίχτυα στα 13/15 φετινά παιχνίδια.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 857 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ – ΟΛΝΤΑΜ 2 2,00

19.30 981 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ – ΜΠΑΓΕΡΝ G/G 1,83

21.45 1015 ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ – ΜΠΡΙΖ G/G+OV 1,72