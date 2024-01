Κερδίζει με Over η Φενέρμπαχτσε

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιβεβαίωσε εύκολα χθες τον «1+Ov 2,5» με την Τοντέλα (4-0) σε απόδοση 1,57. Η Εστορίλ, όμως, δε μας έκανε τη χάρη να σημειώσει ένα τέρμα στο 0-4 με την Πόρτο.

Δύο οι επιλογές μας και για σήμερα, προέρχονται από την Α’ Τουρκίας και το Κύπελλο Πορτογαλίας.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ

Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, αναμένεται να έχει εύκολο απόγευμα η Φενέρμπαχτσε. Κοντά στο 1,25 η νίκη της, ανεβαίνει στο 1,73 εάν τη συνδυάσουμε με το Over. Κάτι που επιβεβαίωσε στα 4/6 εντός έδρας παιχνίδια κόντρα στη φιλοξενούμενη. Επίσης, έχει 5/6 νίκες μέσα – έξω ανεξαρτήτως διοργάνωσης, όλες συνοδεύτηκαν από το Over. Ήταν Under το σούπερ ντέρμπι με τη Γαλατά (0-0). Στο «σπίτι» της μετράει 13/15 «τρίποντα» φέτος, όλα με Over! Επιπλέον, η επίθεσή της είναι μακράν η καλύτερη στη Λίγκα, αφού έχει σημειώσει 49 τέρματα σε 18 αγωνιστικές!

Η Κόνιασπορ από την άλλη, έφαγε τρία γκολ στο τελευταίο της παιχνίδι στην έδρα της 2ης Γαλατά (0-3). Τώρα πηγαίνει στην πρωτοπόρο γνωρίζοντας ότι η αποστολή της θα είναι εκ νέου δύσκολη. Ιδίως, αφού πέρυσι διασύρθηκε εκεί με 4-0. Επίσης, έχασε με Over στις 4/6 εξορμήσεις της, στις τρεις παραβιάστηκε από τρεις φορές και πάνω η εστία της.

ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΜΠΡΑΓΚΑ

Αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας, αμφότερες αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία. Ήταν G/G τα 6/8 μεταξύ τους παιχνίδια στην έδρα της γηπεδούχου. Το ίδιο επιλέγουμε και εδώ, αφού η απόδοση στη νίκη της Μπενφίκα (1,55) δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυσκολίες της εν λόγω αναμέτρησης.

Η Μπενφίκα μετράει 3/6 G/G ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 5/7 στο «σπίτι» της. Σε αυτό βρήκε δίχτυα στους 11/13 αγώνες, δεν έβαλε γκολ με τις Σάλτσμπουργκ (0-2) και Σοσιεδάδ (0-1). Στα 8/11 πέτυχε από δύο τέρματα και πάνω, ξεχωρίζει το 3-3 με την Ίντερ, κόντρα στην οποία προηγήθηκε 3-0 στο 34’!

Η Μπράγκα από την πλευρά της, έχει 7/9 G/G εντός – εκτός σε όλες τις διοργανώσεις και 4/5 μακριά από τη βάση της. Εδώ, έβαλε τουλάχιστον τρία τέρματα και στα τέσσερα ματς. Διαθέτει την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία με 40 σε 16 αγωνιστικές, ενώ παραβίασε την εστία της νυν αντιπάλου της στις 7/8 επισκέψεις της σε αυτή.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 947 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 1+OV 2,5 1,73

22.45 963 ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΜΠΡΑΓΚΑ G/G 1,70