Goal/Goal και Over από Αγγλία και Γερμανία

Πέρασε η δυάδα της στήλης την Παρασκευή με τον «άσο» της Παρί Σεν Ζερμέν (1,47) και το Goal/Goal στο παιχνίδι Αλαβές-Γρανάδα (1,98).

Σήμερα ποντάρουμε σε 2 Goal/Goal και Over από την Αγγλία και τη Γερμανία και στο συνδυασμό «άσου» και Over 1,5 από την Ισπανία. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια με τη σειρά. Πρώτο ξεκινάει το ντέρμπι της Premier League, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ. Και οι 2 ομάδες σκοράρουν, αλλά δέχονται και γκολ. Συνήθως τα μεταξύ τους ντέρμπι έχουν πολλά γκολ. Στις 4 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Σίτι έγινε Goal/Goal και Over (2-2, 2-3, 3-2, 4-1).

Άλλο ένα ματς στο οποίο είναι πιθανό να σκοράρουν και οι 2 ομάδες και να σημειωθούν πάνω από 2 γκολ γίνεται στη Γερμανία, μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Γκλάντμπαχ. Η παράδοση είναι υπέρ της Ντόρτμουντ, αλλά πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος η Γκλάντμπαχ είχε πάρει τα πάνω της και στον τελευταίο αγώνα συνέτριψε με 4-0 τη Βόλφσμπουργκ. Μπορεί να σκοράρει στο Ντόρτμουντ. Το ματς πιστεύουμε ότι θα ανοίξει και θα έχει αρκετά γκολ. Πέρσι η Ντόρτμουντ κέρδισε με 5-2.

Κλείνουμε με 1 βραδινό παιχνίδι από την Ισπανία. Δυνατό φαβορί είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στη Μαγιόρκα. Έχει κάνει το 6 στα 6 στην έδρα της και δύσκολα θα έχει απώλειες από τη Μαγιόρκα η οποία μετράει 4 ήττες στις 7 εξόδους της (1-2-4). Για να ανέβει η απόδοση της Ατλέτικο συνδυάζουμε τον «άσο» της με το Over 1,5. Πιθανό είναι το σενάριο να πετύχει 2 γκολ. Πέρσι η Ατλέτικο επικράτησε με 3-1.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

254 (14:30) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ GOAL/GOAL+OVER 1,77

259 (16:30) ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ GOAL/GOAL+OVER 1,57

276 (22:00) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1+OVER 1,5 1,61