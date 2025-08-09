Goal/Goal από Αυστρία και Βέλγιο

Το Goal/Goal στο Φορτούνα Σιτάρντ-Γκόου Αχέντ (2-2) ήταν η μοναδική επιλογή μας που πέρασε χθες. Το Νυρεμβέργη-Ντάρμσταντ έληξε 0-1 και το Σιντ Τρούιντεν-Ντέντερ 2-0, παρότι η φιλοξενούμενη αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 49’.

Δύο Goal/Goal από Αυστρία, Βέλγιο και ένα Over από τη Φινλανδία ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. H Κότκα είναι ουραγός στο πρωτάθλημα της Φινλανδίας έχοντας τη χειρότερη άμυνα με 43 γκολ παθητικό σε 18 αγώνες. Στο τελευταίο της παιχνίδι διασύρθηκε 3-0 από τη Σεϊνάγιοεν. Αυτό ήταν το ένατο Over στους 10 πιο πρόσφατους αγώνες της. Περιμένει την Κιούπιο, η οποία δίνει τη μάχη της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μεσοβδόμαδα κέρδισε 2-1 τη Ρίγας στο Γιουρόπα Λιγκ. Αυτό ήταν το τρίτο σερί Over της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Στην κατάσταση που είναι οι δύο ομάδες μπορεί να το φέρει και μόνη της η Κότκα.

Στην Ελβετία διεξάγεται η τρίτη αγωνιστική. Στις δύο πρώτες έληξαν Goal/Goal τα παιχνίδια των Σεν Γκάλεν και Βίντερτουρ. Η πρώτη κέρδισε 2-1 τη Βασιλεία και 4-1 τη Σερβέτ. Η δεύτερη έχασε 3-2 από τη Λωζάνη και αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, με τη Γιουνγκ Μπόις. Επίσης, βρήκαν δίχτυα στις 5/5 συναντήσεις τους στη Σεν Γκάλεν. Το πιθανότερο είναι να σκοράρουν και στο σημερινό μεταξύ τους ματς.

Η τρίτη αγωνιστική γίνεται και στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου. Η Βέστερλο έχασε 5-2 από την Άντερλεχτ στην πρεμιέρα και κέρδισε 3-1 τη Ζούλτερ Βάρεγκεμ τη δεύτερη αγωνιστική. Υποδέχεται τώρα τη Μαλίν, η οποία έμεινε στο 1-1 με τη Ζούλτε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της και νίκησε 2-1 την Κλαμπ Μπριζ την προηγούμενη Παρασκευή. Επίσης, ήταν Goal/Goal οι 3/4 συναντήσεις τους στη Βέστερλο. Και απόψε λογικά θα βρουν γκολ και οι 2 ομάδες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

243 (16.00) ΚΟΤΚΑ-ΚΟΥΟΠΙΟ OVER 1,52

324 (19.00) ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ-ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ GOAL/GOAL 1,47

334 (19.15) ΒΕΣΤΕΡΛΟ-ΜΑΛΙΝ GOAL/GOAL 1,42