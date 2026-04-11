Φαβορί από την Premier League

Η Γουέστ Χαμ συνέτριψε με 4-0 την Γουλβς και πέρασε ο «άσος» της. Πέσαμε έξω όμως στην Μονακό, η οποία μετά από εφιαλτικό ξεκίνημα δέχτηκε 3 γκολ στα πρώτα 21 λεπτά από την Παρί και τελικά ηττήθηκε με 4-1.

Από την Premier League είναι οι σημερινές επιλογές μας με 3 φαβορί. Η Άρσεναλ οδηγεί την κούρσα με 9 βαθμούς διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι και 1 αγώνα περισσότερο. Την επόμενη αγωνιστική γίνεται το ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ. Θέλει πριν πάει στο Μάντσεστερ να έχει κρατήσει τη διαφορά και θα κυνηγήσει τη νίκη κόντρα στην Μπόρνμουθ, η οποία προέρχεται από 5 σερί ισοπαλίες! Εύκολα ή δύσκολα πιστεύουμε ότι θα πετύχει μία ακόμα νίκη.

Η Μπράιτον έχει πάρει τα πάνω της στις τελευταίες αγωνιστικές. Μετράει 4 νίκες στα 5 πρόσφατα ματς και πλέον ελπίζει να βγει στην Ευρώπη. Χρειάζεται τους 3 βαθμούς στο εκτός έδρας παιχνίδι με την προτελευταία στη βαθμολογία Μπέρνλι, η οποία δεν έχει ελπίδες για να σωθεί. Συμπλήρωσε 5 αγώνες χωρίς νίκη η Μπέρνλι με 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Μπορεί να κάνει το «διπλό» η Μπράιτον.

Τη νίκη χρειάζεται και η Λίβερπουλ στο ματς με τη Φούλαμ στην προσπάθειά της να πάρει το εισιτήριο για το Champions League. Δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Στο πρωτάθλημα πήρε μόλις 1 πόντο στα 3 τελευταία ματς. Στο Κύπελλο αποκλείστηκε με 4-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι. Στο Champions League ηττήθηκε με 2-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στον πρώτο προημιτελικό και δίνει την Τρίτη τη ρεβάνς στο Anfield. Ίσως βγάλει αντίδραση στο σημερινό ματς με τη Φούλαμ, η οποία έχει μόνο μία ήττα στα 5 τελευταία παιχνίδια και διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο. Με νέα γκέλα η Λίβερπουλ κινδυνεύει να μείνει εκτός Champions League.Υπέρ της είναι η παράδοση με 3 νίκες και μία ισοπαλία στις 4 τελευταίες εντός έδρας αναμετρήσεις της με τη Φούλαμ.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

364 (14:30) ΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1 1,44

828 (17:00) ΜΠΕΡΝΛΙ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ 2 1,74

980 (19:30) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΦΟΥΛΑΜ 1 1,67