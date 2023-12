Επιστρέφει στις νίκες η Νιούκαστλ

Πέρασαν τη Δευτέρα, ανήμερα των Χριστουγέννων, οι προτάσεις της στήλης από την Τουρκία! Η δυάδα με τα Over στα παιχνίδια Κασίμπασα-Ρίζεσπορ (1,57) και Χατάισπορ-Μπεσίκτας (1,78) έδωσε απόδοση 2,79!

Φουλ πρόγραμμα γίνεται σήμερα στην Αγγλία, η παραδοσιακή Boxing Day. Οι επιλογές μας είναι από την Premier League με 1 φαβορί και 1 Over.

Το φαβορί είναι η Νιουκάστλ, η οποία στην προηγούμενη αγωνιστική έπεσε θύμα έκπληξης. Ηττήθηκε με 1-0 από τη Λούτον και υποχώρησε στην 7η θέση της βαθμολογίας. Θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην Νότιγχαμ και είναι πιθανό να τα καταφέρει. Εντός έδρας είναι πολύ δυνατή με 8 νίκες (και μία ήττα) σε 9 παιχνίδια.

Η Νότιγχαμ άλλαξε προπονητή, αλλά στο ντεμπούτο του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο ηττήθηκε με 2-3 από την Μπόρνμουθ. Έμεινε με 10 παίκτες από το 23’, άνοιξε το σκορ, έβγαλε αντίδραση και όταν η Μπόρνμουθ έκανε το 1-1, ισοφαρίζοντας 2-2, αλλά λύγισε στις καθυστερήσεις. Άφησε καλές εντυπώσεις, δύσκολα όμως θα αποφύγει νέα ήττα σε μία πολύ δύσκολη έδρα όπου πέρσι έχασε με 2-0. Μακριά από το γήπεδό της η Νότιγχαμ έχει 6 ήττες σε 9 παιχνίδια (1-2-6).

Το Over που ξεχωρίσαμε είναι στο ματς της Μπόρνμουθ με τη Φούλαμ. Μπαίνουν αρκετά γκολ στα παιχνίδια τους. Η Μπόρνμουθ έχει φέρει 4 Over στα 5 τελευταία ματς. Η Φούλαμ μετράει 5 Over στα 6 πρόσφατα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Πέρσι η Μπόρνμουθ πήρε τη νίκη με 2-1. Πιστεύουμε ότι και σήμερα θα γίνει ανοιχτό παιχνίδι με πάνω από 2 γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

339 (14:30) ΝΟΥΚΑΣΤΛ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ 1 1,47

353 (17:00) ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΦΟΥΛΑΜ OVER 1,72