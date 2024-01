Επιστρέφει με πολλά γκολ η Bundesliga

Πέρασε την Πέμπτη ο συνδυασμός «άσου» και Over 2,5 στο παιχνίδι της Γιουβέντους με την Φροζινόνε. Η Γαλατασαράι, αν και προηγήθηκε στο εκτός έδρας ματς με τη Σιβασπόρ, δέχτηκε την ισοφάριση 1-1 και δεν κατάφερε να κερδίσει για να πιάσει στην κορυφή τη Φενερμπαχτσέ.

Επιστρέφει σήμερα η Bundesliga με το παιχνίδι της Μπάγερν με την Χοφενχάιμ. Χαμηλά είναι ο «άσος», το ίδιο και το Over 2,5. Πάμε με 1 γκολ περισσότερο, με το Over 3,5. Η Μπάγερν φέρνει μεγάλα σκορ στην έδρα της. Η Χοφενχάιμ σκοράρει και εκτός έδρας. Πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος είχε 3 σερί Over 3,5. Το σκορ μπορεί να ξεφύγει σε αυτό το ματς.

Ρίσκο έχει η δεύτερη επιλογή μας από την Ισπανία με τον «άσο» της Σεβίλλης στο παιχνίδι με την Αλαβές. Απογοητεύει φέτος η Σεβίλλη και βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία μόλις 1 πόντο πάνω από τη διαχωριστική γραμμή. Αν δεν συνέλθει θα μπει σε περιπέτειες. Χρειάζεται μία νίκη για να πάρει τα πάνω της και να «ανασάνει» βαθμολογικά. Στην επόμενη αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με τη Χιρόνα η οποία ισοβαθμεί στην κορυφή με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Αλαβές έχει 1 βαθμό περισσότερο από τη Σεβίλλη και θα προσπαθήσει να της κάνει τη ζημιά. Εκτός έδρας παραμένει χωρίς νίκη, αλλά έχει πάρει 4 ισοπαλίες σε 10 παιχνίδια. Το ματς είναι δύσκολο για τη Σεβίλλη αλλά ο «άσος» της σε απόδοση 1,95 έχει αξία και θα τον τιμήσουμε.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

142 (21:30) ΜΠΑΓΕΡΝ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ OVER 3,5 1,48

152 (22:00) ΣΕΒΙΛΛΗ-ΑΛΑΒΕΣ 1 1,95