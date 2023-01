Επιλογές με Over 1,5 από τη Super League

Για ένα γκολ χάθηκε χτες το 5ο σερί ταμείο της στήλης. Πέρασαν το Over 2,5 στο ματς Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Σάλκε (1,50) και ο «άσος» της Σεβίλλης (1,68) στο παιχνίδι με την Κάντιθ. Το Over 2,5 όμως δεν έγινε στην αναμέτρηση της Σαλερνιτάνα με τη Νάπολι. «Καθάρισε» τη νίκη από το 48’ με το 0-2 η Νάπολι και δεν πέτυχε τρίτο γκολ, ούτε η Σαλερνιτάνα κατάφερε να σκοράρει.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη Super League. Γίνεται μεγάλη μάχη για τον τίτλο και είναι καθοριστικής σημασίας το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Με νίκη ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει (ή και θα αυξήσει) τη διαφορά του από τις ομάδες που τον καταδιώκουν και ουσιαστικά θα βγάλει νοκ άουτ τον ΠΑΟΚ.

Μόνο νίκη θέλει ο ΠΑΟΚ για να μειώσει στους 6 πόντους τη διαφορά τους. Οι 2 ομάδες έπαιξαν και την Τετάρτη στην Τούμπα στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου και ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-0.

Είχαμε ποντάρει στο Over 1,5 και μας έστειλε στο ταμείο μαζί με τις άλλες 2 επιλογές από το Κύπελλο, το Over 2,5 της ΑΕΚ στο ματς με τον Πανσερραϊκό και τον «άσο» του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Άρη. Πάμε με το Over 1,5 και στο σημερινό ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό σήμερα θα επιλέξουμε τις νίκες τους σε συνδυασμό με το Over 1,5. Παίζουν εκτός έδρας, η ΑΕΚ με τον Ιωνικό και ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Και οι 2 είναι δυνατά φαβορί και δύσκολα θα έχουν απώλειες. Είναι χαμηλά τα «διπλά» τους αλλά ανεβαίνουν αν παιχτούν μαζί με το Over 1,5. Θα επιδιώξουν να «κλειδώσουν» τη νίκη και δεν θα αρκεστούν στο 1 γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

393 (16:00) ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΕΚ 2+OVER 1,5 1,44

432 (19:30) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ OVER 1,5 1,55

438 (20:30) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2+OVER 1,5 1,67