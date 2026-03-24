Επιλογές από την Αγγλία

Το Μαρσέιγ – Λιλ έληξε προχθές 1-2 και πλήρωσε το 1,69 στο Goal/Goal. Επίσης, έγινε G/G (1,56) και το Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο (3-2). Τέλος, η Ρίβερ Πλέιτ πέρασε με 2-0 από την Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο. Η νίκη της έδινε 1,67. Από εκεί και πέρα, μπαίνουμε σε περίοδο εθνικών ομάδων και είναι αυτονόητο ότι το κουπόνι μικραίνει. Παρόλα αυτά θα είναι δύο οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από τις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας.

ΑΛΦΡΕΤΟΝ – ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ

Η Άλφρετον περιμένει υπομονετικά να τελειώσει η σεζόν στην 6η Αγγλίας, καθώς είναι τελευταία στον βαθμολογικό πίνακα και στο «-19» από τη σωτηρία. Η Μάκλσφιλντ από την άλλη, βρίσκεται μέσα στα πλέι οφ ανόδου έχοντας αέρα τεσσάρων πόντων από την 8η Τέλφορντ. Μπορεί να το πάει στο «+7», καθώς το τρέχον ματς είναι εξ αναβολής. Εξάλλου, κέρδισε τις 4/5 φορές που επισκέφτηκε τη νυν αντίπαλό της. Επίσης, μετράει 3/4 νίκες εντός – εκτός και 3/4 μακριά από τη βάση της. Αυτή έχει το κίνητρο και περιμένουμε να πάρει το «τρίποντο» στην υποβιβασμένη γηπεδούχο.

ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ – ΓΙΟΡΚ

Η Γκέιτσχεντ δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα για την παραμονή στη Νασιονάλ, καθώς είναι μέσα στην επικίνδυνη ζώνη. Την ίδια ώρα η Γιορκ βρίσκεται στο «-2» από την 1η Ρότσντεϊλ. Σε αυτή την κατηγορία μόνο ο πρώτος ανεβαίνει απευθείας στη Β’ Αγγλίας. Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και το «2» πληρώνει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Το φτάνει με το ζόρι εάν το συνδυάσουμε με το Ov 1,5. Θα το βάλουμε με το Over για να ανεβάσουμε λίγο την απόδοση. Εξάλλου, το επιβεβαίωσε η φιλοξενούμενη στα 8/10 ματς ανεξαρτήτως έδρας και στις 8/11 εξορμήσεις της! Επίσης, κέρδισε με Over τα 2/2 παιχνίδια εντός – εκτός με τη γηπεδούχο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 128 ΑΛΦΡΕΤΟΝ – ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 2 1,70

21.45 133 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ – ΓΙΟΡΚ 2+OV 1,75