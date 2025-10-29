Επιλογές από το Κύπελλο Ελλάδας

Το Over στο Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου (4-1) βγήκε στο πρώτο τέταρτο χθες. Η απόδοση ήταν 1,69. Επίσης, έγινε G/G ή Over και το Κηφισιά – Καλλιθέα (2-1). Αυτό έδινε 1,60. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται ξανά από την 3η αγωνιστική στο Κύπελλο Ελλάδας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

Ο Ολυμπιακός δίνει το δεύτερο παιχνίδι του στη διοργάνωση. Στο πρώτο πέρασε με 2-1 από τον Αστέρα Τρίπολης. Για τον Βόλο από την άλλη, είναι το τρίτο. Έχει τέσσερις βαθμούς, καθώς κέρδισε 3-1 την Ηλιούπολη και έφερε 1-1 με τον Ατρόμητο στα δύο προηγούμενα. Εάν φύγει αλώβητος από τον Πειραιά θα βρεθεί μία ανάσα μακριά από την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αμφότερες θα κατέβουν με αρκετές αλλαγές, αλλά ακόμα κι έτσι η διαφορά δυναμικότητας παραμένει μεγάλη. Θα ποντάρουμε το Over, διότι πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων. Εξάλλου, το επιβεβαίωσαν στις 6/7 συναντήσεις τους στον Ολυμπιακό. Επίσης, ο Βόλος προέρχεται από 3/3 Over ανεξαρτήτως έδρας και 4/5 μακριά από τη βάση του.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ.

Για αμφότερες τις ομάδες είναι το τρίτο ματς στη διοργάνωση. Ο Λεβαδειακός διέσυρε 4-1 τον ΠΑΟΚ και πέρασε με 2-1 από τη Λάρισα στα δύο προηγούμενα. Με «τρίποντο» απόψε εξασφαλίζει την παρουσία του στην επόμενη φάση. Ο Αστέρας Τρίπολης από την άλλη, έφερε 1-1 με την Κηφισιά και έχασε 2-1 από τον Ολυμπιακό. Με ήττα απόψε αποχαιρετάει τον θεσμό, κάτι που δε θα τον στεναχωρήσει, αφού αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η αποφυγή του υποβιβασμού στο πρωτάθλημα. Βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις τρεις βαθμούς έπειτα από οκτώ αγωνιστικές. Ακολουθεί δύσκολο παιχνίδι με τον ΟΦΗ και έχει ήδη εκεί το μυαλό του. Ευκαιρία για τον Λεβαδειακό να κάνει απόψε το 3/3. Στην έδρα του «τρέχει» σερί 4-1-1.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.30 842 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ OVER 1,64

18.30 853 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 1 1,72