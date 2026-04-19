Επιλογές από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία

Η Όσναμπρικ κέρδισε 1-0 την Ίνγκολσταντ χθες το μεσημέρι. Η νίκη της έδινε 1,98. Επίσης, η Σαουθάμπτον επικράτησε 2-1 της Σουόνσι με γκολ στο 90’. Το «2» ήταν στο 1,82. Τέλος, η Καρλάιλ επιβλήθηκε 1-0 της Τρούτο. Το «διπλό» της πλήρωνε 1,89. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Ιταλίας, Α’ Πορτογαλίας και Β’ Ισπανίας.

ΒΕΡΟΝΑ – ΜΙΛΑΝ

Η Μίλαν έχει υποστεί μία μικρή… καθίζηση, καθώς έχασε στα τρία από τα τελευταία τέσσερα ματς και έθεσε σε κίνδυνο την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ευκαιρία να επιστρέψει τώρα στις νίκες απέναντι στην ουσιαστικά υποβιβασμένη Βερόνα, η οποία απέχει εννέα βαθμούς από τη σωτηρία και απομένουν μόλις έξι αγωνιστικές για το φινάλε. Επίσης, μετράει 7/8 ήττες εντός – εκτός, καθώς και στην έδρα της! Επιπλέον, έχασε τις τελευταίες πέντε φορές που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της.

ΧΙΧΟΝ – ΚΑΝΤΙΘ

Η Χιχόν ήταν αξιόμαχη στο 0-1 με την Μπούργος την προηγούμενη αγωνιστική όπου δέχτηκε στις καθυστερήσεις το γκολ. Έμεινε πίσω στη μάχη για τα πλέι οφ και παίζει απόψε το τελευταίο της χαρτί για να μπει στην εξάδα απέναντι σε μία ομάδα την οποία κέρδισε στα 10/12 ματς που την υποδέχτηκε! Επίσης, η φιλοξενούμενη είναι σε πολύ κακή κατάσταση μετρώντας 12 ήττες στα τελευταία 14 ματς εντός – εκτός και 5/7 μακριά από το «σπίτι» της. Η ψυχολογία της είναι στο… πάτωμα και δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στη γηπεδούχο.

ΜΠΡΑΓΚΑ – ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ

Η Μπράγκα προέρχεται από απίστευτη πρόκριση στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ, καθώς κέρδισε 4-2 μέσα στην Μπέτις παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0. Αυτό ήταν το έβδομο G/G στα τελευταία 10 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, έβαλε και έφαγε γκολ στα 4/6 στη βάση της, στην οποία βρήκε δίχτυα στις τελευταίες 17 αναμετρήσεις της! Η Φαμαλικάο από την άλλη, έχει 3/4 G/G μέσα – έξω και 2/2 μακριά από το «σπίτι» της. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στις 4/4 συναντήσεις των δύο ομάδων στη γηπεδούχο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 748 ΒΕΡΟΝΑ – ΜΙΛΑΝ 2 1,54

17.15 764 ΧΙΧΟΝ – ΚΑΝΤΙΘ 1 1,62

22.30 822 ΜΠΡΑΓΚΑ – ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ G/G 1,80