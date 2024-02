Επιλογές από Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία

Η Πόρτσμουθ πέρασε χθες 1-0 από την Καρλάιλ και πλήρωσε το «διπλό» της στο 1,60. Επίσης, κέρδισε και η Μάνσφιλντ 4-0 τη Φόρεστ Γκριν και επιβεβαίωσε το «2» του 1,73. Όσον αφορά στο ντέρμπι της Β’ Γερμανίας, το Μαγδεμβούργο έκανε την έκπληξη κερδίζοντας 1-0 τη Ζανκτ Πάουλι.



Τρεις οι επιλογές μας και για σήμερα. Είναι από τις Α’ Ισπανίας, Α’ Ιταλίας και Α’ Ισπανίας.



ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ – ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ

Η Φιορεντίνα προέρχεται από ήττα – σοκ στη Λέτσε (2-3) στην οποία κέρδιζε 2-1 μέχρι το 90! Έδωσε δικαιώματα και θα ποντάρουμε να έρθει G/G και η σημερινή αναμέτρησή της απέναντι στην πάντοτε επικίνδυνη Φροζινόνε. Η φιλοξενούμενη μετράει 7/8 ανεξαρτήτως έδρας και 6/8 μακριά από τη βάση της στο πρωτάθλημα. Δε σκόραρε στην πρωτοπόρο Ίντερ (0-2) και στην επίσης πανίσχυρη Αταλάντα (0-5). Επίσης, βρήκε δίχτυα στη μία από τις δύο πιο πρόσφατες επισκέψεις της στη γηπεδούχο. Από την άλλη, διατήρησε το μηδέν στα μετόπισθεν στην πρώτη της φετινή εξόρμηση (0-0 με την Ουντινέζε) και έκτοτε, μάζεψε την μπάλα έστω και μία φορά από τα βάθη της εστίας της στις 10/10 εξόδους της.



ΧΕΡΕΝΦΕΝ – ΑΓΙΑΞ

Σε χαμηλή απόδοση το G/G και Over εδώ, θα αποτελέσει τεράστια έκπληξη εάν δε γίνει ροντέο το ματς, καθώς ιδίως ο Άγιαξ βάζει και δέχεται γκολ με χαρακτηριστική ευκολία. Συγκεκριμένα, μετράει 10/11 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Δεν το έφερε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι με την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν. Έμεινε στο 1-1 το ματς από το 34ο λεπτό! Απλά δεν έμπαινε η μπάλα. Επίσης, ήταν G/G και Over οι 8/8 εξορμήσεις του, στις επτά επιβεβαιώθηκε και το Ov 3,5! Επιπλέον, ήταν G/G και Over οι 3/4 επισκέψεις στην έδρα της νυν αντιπάλου της. Η Χέρενφεν πάλι, προέρχεται από 3/4 μέσα – έξω και 2/2 στη βάση της. Σε αυτή σημείωσε από δύο τέρματα και πάνω στους 5/6 αγώνες.



ΣΕΒΙΛΛΗ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ

Ντέρμπι στην Α’ Ισπανίας με τις δύο ομάδες να έχουν τεράστια ανάγκη βαθμών, ιδίως η γηπεδούχος. Με το που σκοράρει είτε η Σεβίλλη είτε η Ατλέτικο, πιθανότατα θα έρθει η «απάντηση» και από την άλλη, πλευρά. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στα 5/7 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης στο «Σάντσεθ Πιθχουάν». Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 6/7 μέσα – έξω και 10/12 στην έδρα της. Σε αυτή δέχτηκε γκολ στα 13/14! Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 6/10 G/G εντός – εκτός και 4/5 μακριά από τη Μαδρίτη. Βρήκε δίχτυα στις 5/5 εξορμήσεις, ενώ έφαγε έστω και ένα τέρμα στις 9/10 εξόδους της.



ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

13.30 453 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ – ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ G/G 1,87

15.30 485 ΧΕΡΕΝΦΕΝ – ΑΓΙΑΞ G/G+OV 1,64

19.30 544 ΣΕΒΙΛΛΗ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ G/G 1,69