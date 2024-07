Επιλογές από Δανία, Νορβηγία και Ελβετία

Το Over έγινε εύκολα την Παρασκευή στο παιχνίδι Βιλ-Ααράου (2-2). Στο άλλο ματς από τη Β’ Ελβετίας η Σαφχάουζεν σκόραρε νωρίς αλλά η Λωζάνη παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε δεν κατάφερε να βρει δίχτυα για να περάσει το Goal/Goal. Τo 0-1 έμεινε έως το τέλος.

Μία τριάδα ξεχωρίσαμε από το σημερινό κουπόνι με 1 Goal/Goal από τη Δανία και 2 Over από την Νορβηγία και την Ελβετία.

Αμφίρροπο είναι στη Δανία το παιχνίδι της Νόρντζελαντ με τη Μίντιλαντ. Οι αποδόσεις δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στη γηπεδούχο η οποία στην πρεμιέρα κέρδισε με 3-0 την Άαλμποργκ. Η Μίντιλαντ έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Άαρχους. Και οι 2 σκοράρουν με άνεση. Επιλέγουμε το Goal/Goal που επιβεβαιώθηκε στις 5 από τις 6 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Νόρντζελαντ.

Στη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας φέρνουν το 1 Over μετά το άλλο η Σόγκνταλ και η Σταρτ. Στις 6 τελευταίες αγωνιστικές η Σόγκνταλ έχει 6 Over και η Σταρτ 5. Πάνω από 2 γκολ σημειώθηκαν και στις 2 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Σόγκνταλ (1-2, 2-1). Λογικά θα γίνει το Over και σήμερα.

Στην Ελβετία ξεκίνησαν με ήττες η Γκρασχόπερς και η Λουκέρνη. Η πρώτη έχασε με 2-1 εκτός έδρας από τη Λουγκάνο. Η δεύτερη ηττήθηκε με 1-2 στο γήπεδό της από τη Σερβέτ. Και οι 2 έδειξαν ότι έχουν αμυντικά προβλήματα. Λογικά στο μεταξύ τους παιχνίδι θα μπουν πάνω από 2 γκολ. Δεν πρόκειται να κλειστούν. Θα κυνηγήσουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Εκτός από το Over είναι πιθανό και το Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

193 (17:00) ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ GOAL/GOAL 1,44

201 (17:00) ΣΟΓΚΝΤΑΛ-ΣΤΑΡΤ OVER 1,50

233 (19:00) ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ OVER 1,57