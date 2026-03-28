Επιλογές από Αγγλία και Ελλάδα

Η Ισπανία U21 διέλυσε 6-0 την Κύπρο U21 χθες και επιβεβαίωσε το 1,75 στο «2» (-2,5). Επίσης, η Ελλάδα U21 έβγαλε το Ov 4,5, καθώς επικράτησε 5-0 της Μάλτας U21. Η απόδοση εδώ ήταν επίσης 1,75. Όσον αφορά τις σημερινές προτάσεις είναι τρεις και προέρχονται από τις Α’ και Νασιονάλ Αγγλίας, καθώς και τη Σούπερ Λιγκ 2.

ΣΤΟΚΠΟΡΤ – ΓΟΥΪΜΠΛΕΝΤΟΝ

Παιχνίδι με μονόπλευρο ενδιαφέρον. Το έχει η Στόκπορτ, η οποία είναι στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ ανόδου στην Τσάμπιονσιπ με μόλις έναν βαθμό διαφορά από την 7η Πλίμουθ. Το θετικό είναι ότι μετράει δύο ματς λιγότερα. Οπότε, κερδίζοντας απόψε την αδιάφορη Γουίμπλεντον θα μεγαλώσει την απόσταση. Η φιλοξενούμενη είναι στο «+8» από την επικίνδυνη ζώνη και στο «-10» από τα πλέι οφ. Επίσης, έχασε στις 2/2 επισκέψεις στη γηπεδούχο, η οποία «τρέχει» σερί 7-1-0 στην έδρα της.

ΙΣΤΛΙΧ – ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ

Η Φόρεστ Γκριν την πάτησε μεσοβδόμαδα στην Τάμγουορθ (0-1) τρώγοντας γκολ στο 92’. Το σημαντικό είναι ότι παραμένει στην επτάδα που οδηγεί στα πλέι οφ ανόδου στη Β’ Αγγλίας. Πηγαίνει τώρα στην Ίστλιχ, από την οποία πέρασε με 3-1 πέρυσι. Επίσης, η γηπεδούχος βρίσκεται σε πτώση έχοντας 5/6 ήττες ανεξαρτήτως έδρας και τρεις στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια στη βάση της. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στην ανώτερη φιλοξενούμενη.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ

Μονή αναμέτρηση για το Σούπερ Καπ στη Σούπερ Λιγκ 2, η οποία διεξάγεται στο ΟΑΚΑ. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι. Αμφότερες κατέκτησαν την 1η θέση στον όμιλό τους και του χρόνου θα αγωνίζονται στη Σούπερ Λιγκ. Είναι ένα ματς χωρίς σκοπιμότητα και θα ποντάρουμε το G/G ή Ov. Ο Ηρακλής είχε τη δεύτερη καλύτερη στον όμιλό του με 43 γκολ σε 24 ματς και η Καλαμάτα την καλύτερη στον δικό της με 51 στον ίδιο αριθμό αγώνων. Επίσης, αμφότερες βρήκαν δίχτυα στα 22/24 παιχνίδια πρωταθλήματος.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 736 ΣΤΟΚΠΟΡΤ – ΓΟΥΪΜΠΛΕΝΤΟΝ 1 1,65

17.00 759 ΙΣΤΛΙΧ – ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2 1,67

18.30 724 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ G/G ή OV 1,70