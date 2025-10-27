Εμβόλιμη αγωνιστική σε Ιταλία, Γαλλία και δυνατά παιχνίδια στο Κύπελλο Ελλάδας και το League Cup Αγγλίας

Πλούσιο είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα στα μέσα της εβδομάδας, με εμβόλιμη αγωνιστική στη Serie A και τη Ligue 1, αγώνες Κυπέλλων στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ισπανία και νοκ άουτ παιχνίδια στο League Cup Αγγλίας.

Στη Serie A ξεχωρίζουν τα ματς Αταλάντα-Μίλαν και Ίντερ-Φιορεντίνα και στη Ligue 1 οι αγώνες Λοριάν-Παρί Σεν Ζερμέν και Λυών-Στρασβούργο.

Στην 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα παιχνίδια Ολυμπιακός-Βόλος, Ατρόμητος-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-Λάρισα.

Στη φάση των «16» του League Cup Αγγλίας τα βλέμματα στρέφονται στους αγώνες Άρσεναλ-Μπράιτον, Γουλβς-Τσέλσι, Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας και Νιούκαστλ-Τότεναμ.

Διπλή αγωνιστική στη Euroleague με «20 & Κάρφωσες»* για τις ελληνικές ομάδες

Στη Euroleague έχουμε μία ακόμα «διαβολοβδομάδα» με δυνατά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες.

Στην 7η αγωνιστική, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:15, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Μονακό.

Στην 8η αγωνιστική, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 20:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μονακό και στις 21:15, ο Ολυμπιακός, παίζει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague ανάμεσά τους και οι ακόλουθες:

Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

Πρώτο άστοχο ή εύστοχο τρίποντο αγώνα/ομάδας

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

Οver /Under Eύστοχα τρίποντα

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

Τα καταστήματα ΟΠΑΠ θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

