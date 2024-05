Δυνατή εντός έδρας η Σόγκνταλ

Οι Βασιλεία και Λωζάνη δεν κατάφεραν να κάμψουν χθες την αντίσταση των Ιβερντόν (0-0) και Γκρασχόπερς (0-0) αντιστοίχως.

Δύο είναι οι επιλογές μας και από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται από τον 2ο γύρο της διαδικασίας των πλέι οφ για το τελευταίο εισιτήριο στην Α’ Ολλανδίας, και τη Β’ Νορβηγίας.

ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ – ΕΞΕΛΣΙΟΡ

Πρώτος αγώνας, ακολουθεί και επαναληπτικός. Δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Η Ντεν Χάαγκ (Β’) απέκλεισε την Ντε Γκράαφστσαπ στον πρώτο γύρο, αμφότερα τα ματς έληξαν G/G και Over (3-2, 2-2). Αυτό ήταν το τέταρτο συνεχόμενο G/G και Over ανεξαρτήτως έδρας, ενώ σε όλα σημειώθηκαν από τρία τέρματα και πάνω! Εμείς θα ποντάρουμε το απλό Over απόψε. Το έφερε στα 8/11 στη βάση της, σημειώνοντας από δυο τέρματα στα 2/2.

Η Εξέλσιορ (Α’) έχει μία δεύτερη ευκαιρία για να γλιτώσει τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία. Προέρχεται από 6/6 Over μέσα – έξω, τα 3/4 ήταν και Ov 3,5. Επίσης, μακριά από την έδρα της, μετράει 15/15 Over σε πρωτάθλημα και Κύπελλο έχοντας δεχτεί από δύο γκολ και πάνω στα 14 εξ αυτών! Επίσης, επιτεύχθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στις 15/19 επισκέψεις της στην Ντεν Χάαγκ.

ΣΟΓΚΝΤΑΛ – ΡΑΟΥΦΟΣ

Εξαιρετικό το ξεκίνημα της Σόγκνταλ στη Β’ Νορβηγίας, καθώς φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (μαζί με την Κονγκσβίνγκερ) έχοντας 15 βαθμούς σε 8 αγωνιστικές. Προέρχεται από 2/2 νίκες εντός – εκτός, ενώ μετράει 3/3 στη βάση της με 9-2 γκολ! Επίσης, επικράτησε σε αυτή τις 5/6 φορές που αντιμετώπισε τη νυν αντίπαλό της. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται για τη στιβαρή της άμυνα, η οποία είναι η καλύτερη στην κατηγορία με πέντε τέρματα παθητικό.

Η Ράουφος από την άλλη, εκτός του ότι προέρχεται από εντός έδρας ήττα 2-0 από τη Μος, αντιμετωπίζει και εσωτερικά προβλήματα, διότι μετά το πέρας του αγώνα υπήρξε επεισόδιο του προπονητή της, Βάλεμαρκ, με τον αρχηγό των οργανωμένων οπαδών του συλλόγου!

Δόθηκαν ακολούθως, οι αμοιβαίες εξηγήσεις, αλλά το θέμα δεν έκλεισε κι αυτό πιστεύουμε ότι, μαζί με την κακή παράδοση, θα την οδηγήσει σε ήττα σήμερα στην πρωτοπόρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 918 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ – ΕΞΕΛΣΙΟΡ OVER 1,69

