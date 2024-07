Δυάδα Over από το Τσάμπιονς Λιγκ

Η Ισπανία κατέκτησε δίκαια το Euro το βράδυ της περασμένης Κυριακής επικρατώντας 2-1 της Αγγλίας. Για τη στήλη πέρασε το G/G ή Over σε απόδοση 1,81. Εκτός αυτού είχαμε ποντάρει να δει κάρτα ο Μπέλιγκχαμ, κάτι που δε συνέβη. Καθώς και το 2+ κάρτες για τις δύο ομάδες. Η Αγγλία «κιτρινίστηκε» σε δύο περιπτώσεις, η Ισπανία, όμως, μόνο σε μία. Τέλος λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και επιστρέφουμε στα δικά μας έχοντας σε αναμονή τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου σίγουρα θα βρούμε κάτι για να ασχοληθούμε. Απόψε, πάντως, είναι τρεις οι επιλογές μας και προέρχονται αμφότερες από τους επαναληπτικούς για τον πρώτο γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΜΠΑΛΚΑΝΙ – ΣΑΝΤΑ ΚΟΛΟΜΑ

Η πρώτη αναμέτρηση έληξε 2-1 υπέρ της Μπάλκανι (Κόσοβο). Βασικά επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί που της είχαν προσδώσει οι μπουκ. Λογικά θα κερδίσει άνετα απόψε. Επειδή ο «1» είναι πολύ χαμηλός θα ποντάρουμε το Over. Η γηπεδούχος μετράει 4/5 Over σε επίσημα και μη ματς και στον αγώνα που έληξε Under σημειώθηκαν δύο γκολ. Επίσης, στην έδρα της έχει 7/7! Η Σάντα Κόλομα (Ανδόρρα) από την πλευρά της, σκόραρε στις 15/16 εξορμήσεις σε επίσημους αγώνες. Εάν το πράξει κι εδώ θα βγει πιο εύκολα το Over. Μπορεί, πάντως, να χάσει άνετα 3-0.

ΕΛΣΙΝΚΙ – ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ

Η Ελσίνκι (Φινλανδία) ρεζιλεύτηκε στον πρώτο αγώνα, καθώς διασύρθηκε 3-0 από την Πανεβάζις (Λιθουανία), η νίκη της οποίας πλήρωνε 7,50! Θα είναι μεγάλο πατατράκ για τους Φινλανδούς εάν αποκλειστούν από τον πρώτο γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Στο 1,25 ο «1», λογικό, αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Θα πάρουμε και εδώ το Over, καθώς η γηπεδούχος χρειάζεται τουλάχιστον τρία γκολ για να ελπίζει σε πρόκριση. Επίσης, ήταν Over οι 6/7 αγώνες της εντός – εκτός. Όσον αφορά στη φιλοξενούμενη, προέρχεται από 3/3 Over μακριά από τη βάση της.

ΣΤΕΑΟΥΑ – ΒΙΡΤΟΥΣ

Η Στεάουα (Ρουμανία) ήταν ισοπεδωτική στο πρώτο ματς, καθώς διέσυρε 7-1 την άμοιρη Βίρτους (Σαν Μαρίνο). Τυπική διαδικασία ο επαναληπτικός με τον «1» να πληρώνει 1,02! Η γηπεδούχος μπορεί να βάλει και απόψε όσα τέρματα, θέλει. Εμείς θα ποντάρουμε το Ov 4,5 το οποίο βγήκε σε αξιοπρεπέστατη απόδοση. Η Στεάουα, άλλωστε, έριξε πρόσφατα οκτώ γκολ στην ολλανδική Άπελντορν (8-0) που δεν έχει και μεγάλες διαφορές με τη Βίρτους!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.30 301 ΜΠΑΛΚΑΝΙ – ΣΑΝΤΑ ΚΟΛΟΜΑ OVER 1,73

19.00 302 ΕΛΣΙΝΚΙ – ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ OVER 1,50

20.30 403 ΣΤΕΑΟΥΑ – ΒΙΡΤΟΥΣ OV 4,5 1,77