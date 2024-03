Δυάδα με νίκες στην Τσάμπιονσιπ

Το Γουόλτον Χέρσαμ – Χάροου Μπόρο έγινε χθες G/G μέσα σε δύο λεπτά (14’ – 16’) και τελείωσε με σκορ 4-4! Η Παλμέιρας από την άλλη, κέρδισε τη Νοβοριζοντίνο με 1-0 και δεν επιβεβαίωσε τον «1+Ov 1,5».

Επιστροφή στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις από σήμερα, καθώς ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και ξεκινούν ξανά τα πρωταθλήματα. Πλούσιο το σημερινό κουπόνι. Τρεις είναι οι επιλογές μας, προέρχονται από την Τσάμπιονσιπ και την Α’ Αγγλίας.

ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ – ΛΕΣΤΕΡ

Η Μπρίστολ Σίτι βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση στην Τσάμπιονσιπ, καθώς μετράει 5/6 ήττες. Δείχνει να τα έχει παρατήσει, αφού έχει ξεμείνει από στόχους. Επίσης, μετράει στην έδρα της 2/3 ήττες. Υποδέχεται τη δεύτερη της κατάταξης Λέστερ, η οποία είναι ισόβαθμη με την πρωτοπόρο Λιντς και στο «+1» από την 3η Ίπσουιτς έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο. Θυμίζουμε εδώ ότι η πρώτη δυάδα ανεβαίνει απευθείας στην Πρέμιερ Λιγκ. Διάγει μία περίοδο μίνι κάμψης (1-1-3 στα τελευταία πέντε στο πρωτάθλημα), γι’ αυτό και έπεσε από την κορυφή. Ευκαιρία να ανακάμψει τώρα κερδίζοντας μία αδιάφορη και σαφώς υποδεέστερη από εκείνη ομάδα. Εκτός έδρας άλλωστε, έχει τα περισσότερα «διπλά» (13) στην κατηγορία.

ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ – ΚΑΡΛΑΪΛ

Η Πιτέρμπορο είναι στο «-7» από την προνομιούχο δυάδα που οδηγεί απευθείας στην Τσάμπιονσιπ έχοντας δύο ματς λιγότερα από τη 2η Ντέρμπι Κάουντι. Συνεπώς, διατηρεί στο ακέραιο τις ελπίδες της για να προβιβαστεί χωρίς μπαράζ. Υποδέχεται την ουραγό Καρλάιλ και θα συνδυάσουμε τη νίκη της με το Over ώστε να ανεβάσουμε την απόδοση. Κάτι που επιβεβαίωσε στα 3/3 που την υποδέχτηκε ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Επίσης, κέρδισε με Over τα 4/5 παιχνίδια εντός – εκτός και τα 3/4 στη βάση της. Έχασε από την Πόρτσμουθ (0-1), η οποία είναι πρωτοπόρος στην Α’ Αγγλίας. Η Καρλάιλ από την άλλη, παραμένει καθηλωμένη στον πυθμένα του βαθμολογικού πίνακα με 24 βαθμούς σε 39 αγωνιστικές. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας, αφού είναι στο «-15» από τις θέσεις παραμονής. Ηττήθηκε στα 12/14 ματς, τα 10 ήταν και Over. Επίσης, έχασε στις 10/12 εξορμήσεις, οι εννέα συνδυάστηκαν και αυτές με Over.

ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ – ΛΙΝΤΣ

Η Λιντς φιγουράρει στην κορυφή της Τσάμπιονσιπ παρέα με τη Λέστερ, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο. Επίσης, είναι στο «+1» από την 3η Ίπσουιτς. Μονόδρομος η νίκη απόψε προκειμένου να διατηρηθεί στη δυάδα που οδηγεί απευθείας στα μεγάλα σαλόνια. Βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς μετράει 14-2-1 στα τελευταία 17 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας – διοργάνωσης, αλλά και 12/13 νίκες στο πρωτάθλημα! Εκτός έδρας είναι στο 5-1-0 στις 6 πιο πρόσφατες εξορμήσεις στην κατηγορία. Επισκέπτεται τώρα την αδιάφορη Γουότφορντ, η οποία ακολουθεί αντιστρόφως ανάλογη πορεία με επτά ήττες στα τελευταία 10 ματς! Επίσης, έχασε στους 4/5 αγώνες στην έδρα της. Οπότε, δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στην πρωτοπόρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.30 124 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ – ΛΕΣΤΕΡ 2 1,71

17.00 145 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ – ΚΑΡΛΑΪΛ 1+OV 1,80

22.00 253 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ – ΛΙΝΤΣ 2 1,56