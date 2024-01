Δυάδα G/G από την Αγγλία

Χρόνια πολλά σε όλους και όλες με ό,τι καλύτερο για το 2024, το οποίο μπήκε στη ζωή μας πριν από λίγες ώρες. Το 2023 μας αποχαιρέτησε πικρά, καθώς η Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε με ένα γκολ τη Χάποελ Χάιφα (1-0) και η Μακάμπι Χάιφα «σκόνταψε» στη Χάποελ Τελ Αβίβ (0-0).

Τρεις οι επιλογές της στήλης μας για την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου, προέρχονται από τις Τσάμπιονσιπ, Α’ και Β’ Αγγλίας.

ΛΕΣΤΕΡ – ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ

Μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, αναμένεται εύκολο απόγευμα για την πρωτοπόρο της Τσάμπιονσιπ, Λέστερ. Ο «άσος» πληρώνει ένα και… τίποτα, γι’ αυτό θα ποντάρουμε το Over, το οποίο έφεραν στα 7/7 μεταξύ τους παιχνίδια στη γηπεδούχο. Τα έξι ήταν και G/G!

Η Λέστερ μετράει 5/7 Over εντός – εκτός, σημειώθηκαν δύο τέρματα στα δύο που έμειναν στο Under. Επίσης, έχει 3/3 Over στην έδρα της, σε όλα πέτυχε από τρία γκολ και πάνω! Όσον αφορά στη Χάντερσφιλντ, προέρχεται από 2/2 Over μέσα – έξω. Το θετικό για την ίδια είναι ότι βρήκε δίχτυα στα 8/9 παιχνίδια της και στις 6/7 επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της. Οπότε, εάν το επαναλάβει σήμερα θα έρθει πιο εύκολα το Over.

ΓΟΥΙΚΟΜ – ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ

Το G/G είναι αυτό που χαρακτηρίζει τα παιχνίδια των δύο ομάδων όταν συναντιούνται στο «Άνταμς Παρκ». Συγκεκριμένα, μετρούν 8/10, τα 4/4 ήταν και Over.

Η Γουίκομ έχει 2/4 μέσα – έξω και 2/3 στην έδρα της. Σε αυτή παραβιάστηκε η εστία της στα 4/4 παιχνίδια. Σκόραρε από την άλλη, στα 10 τελευταία ματς απέναντι στη νυν αντίπαλό της. Η Μπρίστολ Ρόβερς με τη σειρά της είναι η χαρά του G/G. Μετράει 9/9 ανεξαρτήτως έδρας (τα επτά και Over), καθώς και 5/5 μακριά από τη βάση της (όλα και Over). Επίσης, πέτυχε έστω και ένα γκολ στις 10/10 εξορμήσεις!

ΡΕΞΑΜ – ΜΠΑΡΟΟΥ

Ιδιαιτέρως υψηλή η απόδοση του Over εάν αναλογιστούμε ότι το έφεραν στα 6/6 μεταξύ τους παιχνίδια. Τα πέντε τελευταία ήταν και G/G, ενώ τα 4/5 και Ov 3,5.

Η Ρέξαμ μετράει 6/8 Over ανεξαρτήτως έδρας και 11/13 στο «σπίτι» της. Σε αυτό πέτυχε από δύο γκολ και πάνω στους 12 τελευταίους αγώνες και στους πέντε τουλάχιστον τρία! Διαθέτει άλλωστε, την τρίτη καλύτερη επίθεση με 48 τέρματα σε 24 αγωνιστικές. Τα 37 στο γήπεδό της (σε 12 ενενηντάλεπτα). Η Μπάροου από την πλευρά της, έχει 4/5 Over μέσα – έξω και έξι συνεχόμενα μακριά από τη βάση της. Επίσης, σκόραρε στις 10/10 εξόδους, στις 7/8 από δύο φορές και πάνω!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 604 ΛΕΣΤΕΡ – ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ OVER 1,55

17.00 613 ΓΟΥΙΚΟΜ – ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ G/G 1,70

17.00 632 ΡΕΞΑΜ – ΜΠΑΡΟΟΥ OVER 1,85