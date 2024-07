Δυάδα G/G από MLS, Χιλή

Στο Σίριους – Μάλμε… ακόμα βάζουν γκολ (3-4 τελικό)! Πέρασε έτσι άνετα το Over του 1,53. Στο Νόρτζελαντ – Άαλμποργκ, όμως, η φιλοξενούμενη δε βρήκε απάντηση σε κανένα από τα τρία τέρματα της γηπεδούχου (3-0). Από εκεί και πέρα, οι σημερινές επιλογές μας είναι από τις Α’ Νορβηγίας, Α’ Χιλής και MLS.

ΜΟΛΝΤΕ – ΚΦΟΥΜ

Στο 1,45 μέσο όρο ο «1», χαμηλός για τα δεδομένα του αγώνα, καθώς η ΚΦΟΥΜ είναι από τις καλύτερες ομάδες εκτός έδρας (4-2-1). Αντιθέτως, η απόδοση του Over κρίνεται καλή, διότι αμφότερες «ματώνουν» τα αντίπαλα δίχτυα. Η Μόλντε το έφερε στα 11/13 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και στα 10/11 στη βάση της. Σε αυτή έβαλε από δύο γκολ και πάνω και στα 10 ματς! Επίσης, δέχτηκε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 4/5 στο «σπίτι» της! Η Κφουμ από την πλευρά της, έχει 8/9 Over μέσα - έξω, όλα ήταν και G/G! Επιπλέον, ήταν Over οι 5/5 εξορμήσεις της. Στις 4/5 σημείωσε το λιγότερο δύο τέρματα.

ΜΟΝΤΡΕΑΛ – ΤΟΡΟΝΤΟ

Στο νορβηγικό ποντάραμε το Over, στο MLS θα πάμε στο G/G, το οποίο έφεραν οι δύο ομάδες στα 4/6 μεταξύ τους παιχνίδια. Παρεμπιπτόντως, όλα ήταν και Over. Επίσης, το Μόντρεαλ μετράει 13/17 G/G ανεξαρτήτως έδρας και 9/12 στο «σπίτι» της. Σε αυτό σκόραρε στους 10/12 αγώνες ανεξαρτήτως αντιπάλου και στους 6/6 κόντρα στη φιλοξενούμενη. Το Τορόντο από την πλευρά του, έχει 8/10 G/G μέσα – έξω, όλα ήταν και εδώ Over! Επιπλέον, ήταν G/G οι 3/4 έξοδοί του.

ΙΚΙΚΕ – ΑΟΥΝΤΑΞ

Υπάρχει εκπληκτική παράδοση στο G/G σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς επαληθεύτηκε στις 7/7 μεταξύ τους συναντήσεις στη γηπεδούχο! Οι πέντε ήταν και Over. Επίσης, η Ικίκε μετράει 10/13 G/G ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 6/9 στο «Τιέρα ντε Καμπεόνες». Σε αυτό σκόραρε σε όλα τα φετινά της παιχνίδια (9 το σύνολο), πλην ενός (το 0-3 με την Κόλο Κόλο). Δέχτηκε από την άλλη, έστω και ένα γκολ στα 5/6 σε πρωτάθλημα – Κύπελλο και στα 6/7 στη Λίγκα. Η Αουντάξ από την πλευρά της, έχει 4/5 εντός – εκτός και 3/3 μακριά από το άντρο της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις 6/6 εξορμήσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.15 646 ΜΟΛΝΤΕ – ΚΦΟΥΜ OVER 1,62

02.30 669 ΜΟΝΤΡΕΑΛ – ΤΟΡΟΝΤΟ G/G 1,55

03.00 676 ΙΚΙΚΕ – ΑΟΥΝΤΑΞ G/G 1,59