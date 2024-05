Δυάδα από Σουηδία και Ολλανδία

Δεν μπήκαν πολλά γκολ στην τελευταία αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Πέρασε μόνο το 1 από τα 3 Over που προτείναμε, αυτό στο παιχνίδι της Βερόνα με την Ίντερ, το οποίο τελείωσε ισόπαλο με 2-2. «Κόλλησε» στο 0-0 το ματς της Νάπολι με τη Λέτσε. Ισόπαλη με 1-1 έληξε η αναμέτρηση της Λάτσιο με τη Σασουόλο.

Μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων περιορίζονται οι επιλογές μας. Ξεχωρίσαμε 2 Over από τη Σουηδία και την Ολλανδία. Δυνατό φαβορί είναι η Μάλμε στο ματς με την Έλφσμποργκ αλλά έχει πολύ χαμηλή απόδοση ο «άσος» της. Πάμε με το Over, το οποίο έφερε η Μάλμε στα 5 από τα 6 τελευταία παιχνίδια της. Η Έλφσμποργκ μετράει 4 σερί ήττες εκτός έδρας, οι 3 με Over.

Στην Ολλανδία διεκδικούν μία θέση για τη μεγάλη κατηγορία η Μπρέντα και η Εξέλσιορ. Στην πρώτη αναμέτρησή τους στο γήπεδο της Μπρέντα δεν υπάρχει φαβορί. Ένα πολύ μικρό προβάδισμα λόγω έδρας δίνουν οι αποδόσεις. Και οι 2 φέρνουν μεγάλα σκορ. Η Μπρέντα έχει 4 Over στα 6 τελευταία παιχνίδια της. Πάνω από 2 γκολ μπήκαν και στα 8 τελευταία ματς της Εξέλσιορ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

855 (20:00) ΜΑΛΜΕ-ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ OVER 1,52

857 (21:00) ΜΠΡΕΝΤΑ-ΕΞΕΛΣΙΟΡ OVER 1,50