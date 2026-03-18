«Διπλό» η Τραμπζονσπόρ

Η Λούτον επιβλήθηκε 3-2 της Έξετερ και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,71. Η Μόντσα όμως έμεινε στο 0-0 με τη Ρετζιάνα. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Τουρκίας και το Κύπελλο Νορβηγίας.

ΒΙΚΙΝΓΚ – ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ

Μονή αναμέτρηση για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Νορβηγίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Τις δύο ομάδες χωρίζει μία κατηγορία. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε το σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Η Βίκινγκ έχασε 2-1 από τη Χαμ Καμ και η Άαλεσουντ 3-1 από τη Λίλεστρομ. Επίσης, ήταν G/G οι 9/11 μεταξύ τους αναμετρήσεις στη γηπεδούχο. Επιπλέον, η φιλοξενούμενη έδωσε τέσσερα ματς για να φτάσει μέχρι εδώ και ήταν όλα G/G. Η ίδια σημείωσε από δύο και πάνω και στις τέσσερις αναμετρήσεις. Είμαστε αρχή σεζόν, η πρωταθλήτρια δεν είναι 100% έτοιμη και μπορεί να δεχτεί έστω ένα τέρμα από την αντίπαλό της. Η ίδια θα σκοράρει τουλάχιστον μία φορά. Οπότε, ποντάρουμε το G/G.

ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ – ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ

Η Τραμπζονσπόρ κάνει εξαιρετική σεζόν, είναι μέσα στο κόλπο για το Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ απέχει και επτά βαθμούς από την κορυφή. Επομένως, διατηρεί στο ακέραιο τις ελπίδες της για κατάκτηση του πρωταθλήματος. Με την πρωτοπόρο Γαλατάσαραϊ είναι οι ομάδες με τα περισσότερα «διπλά» στην κατηγορία, καθώς έχουν αμφότερες από εννέα. Επισκέπτεται απόψε την Έγιουπσπορ με σκοπό να τα κάνει δέκα. «Τρέχει» σερί 10-1-1 στα τελευταία 12 ματς εντός – εκτός και 6-1-0 στα επτά πιο πρόσφατα μακριά από τη βάση της. Η γηπεδούχος αντιθέτως, μετράει 5/7 ήττες μέσα – έξω, 2/2 στο «σπίτι» της και βρίσκεται μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και στο «-2» από τη σωτηρία. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας και περιμένουμε από την Τραμπζονσπόρ να πάρει το «τρίποντο».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 907 ΒΙΚΙΝΓΚ – ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ G/G 1,60

19.00 908 ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ – ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2 1,65