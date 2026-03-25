Διπλό η Τάμγουρθ

Η Μάκλσφιλντ πέρασε με 2-0 από την ουραγό Άλφρετον χθες και επιβεβαίωσε το «2» του 1,70. Αντιθέτως, η Γιορκ υπέστη ήττα – σοκ με 3-1 από τη Γκέιτσχεντ! Όσον αφορά τις σημερινές προτάσεις είναι δύο και προέρχονται αμφότερες από τη Νασιονάλ Λιγκ της Αγγλίας.

ΣΑΟΥΘΕΝΤ – ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ

Η Σάουθεντ απέχει έναν βαθμό από τα μπαράζ ανόδου στη Β’ Αγγλίας έχοντας και τρία παιχνίδια λιγότερα! Η Γουόκινγκ από την άλλη, είναι στο «-10» από την επτάδα, αλλά με εξίσου τρεις αγώνες λιγότερους. Αμφότερες οι ομάδες θέλουν το «τρίποντο» και είναι σε καλή κατάσταση. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στα 2/2 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 2/3 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Σάουθεντ μετράει 4/6 εντός – εκτός και 5/7 στη βάση της. Σε αυτή σκόραρε στις 11/12 αναμετρήσεις που έδωσε! Η Γουόκινγκ από την άλλη, προέρχεται από 5/6 μέσα – έξω και 7/10 μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις 11/13 εξορμήσεις της και στις 3/4 επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της.

ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ – ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ

Μονόπλευρο το κίνητρο στην αναμέτρηση. Η Τάμγουορθ βρίσκεται στην 13η θέση έχοντας 10 βαθμούς απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη και 14 από την επτάδα που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου στη Β’ Αγγλίας. Επομένως, περιμένει απλά να τελειώσει η σεζόν. Η Φόρεστ Γκριν από την άλλη, είναι 6η και στο «+7» από τη Σάουθεντ που έχει όμως δύο ματς λιγότερα. Συνεπώς, θέλει το «τρίποντο» για να διατηρήσει τουλάχιστον την υπάρχουσα απόσταση. Επίσης, για το καλύτερο πλασάρισμα ενόψει των πλέι οφ. Εξάλλου, μετράει 3/4 νίκες ανεξαρτήτως έδρας διατηρώντας απαραβίαστη την εστία της στις δύο από αυτές. Η γηπεδούχος από την άλλη, έχασε στα τέσσερα από τα τελευταία πέντε ματς μέσα – έξω. Πατάμε πάνω στο μονόπλευρο κίνητρο και ποντάρουμε το «διπλό».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 155 ΣΑΟΥΘΕΝΤ – ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ G/G 1,80

21.45 157 ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ – ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2 2,00