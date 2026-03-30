«Άσος» η Τσέλφορντ Σίτι

Πέρασαν χθες το G/G ή Over του 1,60 στο Κροτόνε – Οντέις Σερινιόλα (3-1) και το G/G του 1,75 στο Κολομβία – Γαλλία (1-3). Την τριάδα χάλασε το Σαραγόσα – Σανταντέρ που τελείωσε N/G (2-0 η γηπεδούχος). Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα σήμερα έχει μόλις 10 παιχνίδια. Κάνουμε υπομονή μέχρι την Παρασκευή που επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Όσον αφορά τις προτάσεις μας είναι δύο. Προέρχονται από τα φιλικά των εθνικών ομάδων και την 6η Αγγλίας.

ΚΥΠΡΟΣ – ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Φιλική αναμέτρηση, η οποία διεξάγεται στο γήπεδο της Λευκωσίας. Σαφώς καλύτερη ομάδα η Κύπρος, αλλά από τη στιγμή που απουσιάζει το κίνητρο δεν αξίζει να ποντάρουμε τον «1». Περιμένουμε ένα ματς χωρίς σκοπιμότητες και από τις δύο πλευρές και θα παίξουμε το G/G ή Over, το οποίο έφεραν στις 2/2 συναντήσεις τους ανεξαρτήτως έδρας. Μοιράστηκαν από μία νίκη, ενώ το σκορ ήταν το ίδιο και στα δύο ματς (3-2)! Από εκεί και πέρα, η γηπεδούχος μετράει 4/6 G/G ή Over ενός – εκτός και 6/9 στη χώρα της όπου έφαγε γκολ στους 10 από τους τελευταίους 11 αγώνες. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 5/7 μέσα – έξω και 4/4 μακριά από τη Μολδαβία. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις 4/4 εξορμήσεις.

ΤΣΕΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ – ΟΥΝΙΚΛΙΝΚ

Αναμέτρηση για την 6η κατηγορία της Αγγλίας με μονόπλευρο κίνητρο το οποίο αφορά τη γηπεδούχο. Είναι στη 10η θέση και απέχει τρεις βαθμούς από την επτάδα που οδηγεί στα πλέι οφ ανόδου στη Νασιονάλ. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, είναι 14η και απέχει 15 πόντους από την επικίνδυνη ζώνη και 28 από την 7η! Επομένως, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Επίσης, μετράει 4/5 ήττες εντός – εκτός και 13/16 μακριά από τη βάση της! Η Τσέλφορντ Σίτι έχασε στα 3/5 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας, αλλά στο «σπίτι» της είναι κάτι παραπάνω από ισχυρή έχοντας 5-3-1 στα τελευταία εννέα ματς. Το θέλει το «τρίποντο» και περιμένουμε εύκολα ή δύσκολα να το πάρει.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 887 ΚΥΠΡΟΣ – ΜΟΛΔΑΒΙΑ G/G ή OV 1,60

21.45 889 ΤΣΕΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ – ΟΥΝΙΚΛΙΝΚ 1 1,60