«Άσος» dnb το Ισραήλ

Δύο ώρες πριν από την έναρξη του Σαν Λορέντζο - Γοδόι Κρουζ χθες αποφασίστηκε η αναβολή του, καθώς η συνεχής βροχόπτωση στο Μπουένος Άιρες μετέτρεψε σε… ποτάμια τους δρόμους έξω από το γήπεδο.

Το σημερινό κουπόνι είναι γεμάτο από επίσημα και ανεπίσημα παιχνίδια εθνικών ομάδων. Δύο θα είναι οι δύο επιλογές μας και προέρχονται αμφότερες από τα πλέι οφ του EURO μέσω του Nations League.

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Μονή αναμέτρηση. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

Η Γεωργία προσφέρεται φαβορί λόγω και της έδρας, αλλά κατεβαίνει χωρίς τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της, τον σούπερ σταρ της Νάπολι, Κβαρατσχέλια, ο οποίος εκτίει ποινή μίας αγωνιστικής. Αυτό φέρνει την απόλυτη ισορροπία στο ζευγάρι, καθώς το Λουξεμβούργο έδειξε εξαιρετικά δείγματα γραφής στα προκριματικά του Euro, όπου τερμάτισε 3ο στον όμιλό του πίσω από τις δυνατές Πορτογαλία και Σλοβακία. Άφησε από κάτω του τις Βοσνία, Ισλανδία και το αδύναμο Λίχτενσταϊν.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί τρεις φορές στο παρελθόν, οι δύο έληξαν Under. Αυτό θα ποντάρουμε και εδώ, επειδή πιθανολογούμε πως αμφότερες θα κοιτάξουν πρωτίστως να διατηρήσουν το μηδέν στα μετόπισθεν, λόγω του ότι το ματς είναι νοκ-άουτ. Επίσης, το Λουξεβούργο μετράει 7/9 Under εκτός έδρας. Ήταν Over οι επίσημες επισκέψεις του στην πανίσχυρη Πορτογαλία (0-9) και στην άκρως υπολογίσιμη Τουρκία (3-3).

ΙΣΡΑΗΛ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Μονό παιχνίδι. Διεξάγεται στη Βουδαπέστη λόγω του πολέμου στο Ισραήλ. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

Το Ισραήλ έχει το μειονέκτημα ότι το ματς γίνεται στην Ουγγαρία, αλλά είναι με το μέρος του η παράδοση, καθώς μετράει 3-2-0 στα τελευταία πέντε με αντίπαλο την Ισλανδία. Επίσης, υπερέχει ποιοτικά της δυναμικής, αλλά άτεχνης τυπικά φιλοξενούμενης. Η οποία κατεβαίνει και χωρίς τον πρώτο σκόρερ της, Σίγκουρτσον. Επιπλέον,

η Ισλανδία έχει 4/5 ήττες μακριά από τη χώρα της σε επίσημους αγώνες. Κέρδισε μόνο το Λίχτενσταϊν (7-0), το οποίο αποτελεί, παγκοσμίως, «σάκο του μποξ». Το Ισραήλ διαθέτει έμπειρους ποδοσφαιριστές, ενώ έχει προσαρμοστεί και στις ειδικές συνθήκες του παιχνιδιού, καθώς προπονείται εδώ και καιρό στη Βουδαπέστη. Εάν η αναμέτρηση ήταν στη φυσική του έδρα θα επιλέγαμε τον «1». Λόγω του ουδέτερου θα τον βάλουμε στο dnb. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που λήξει ισόπαλο το 90λεπτο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 417 ΓΕΩΡΓΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ UNDER 1,60

21.45 421 ΙΣΡΑΗΛ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ 1 (DNB) 1,64