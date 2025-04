«1+Ov 1,5» η Βασιλεία

Η Τραμπζονσπόρ χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να αποκλείσει την Μποντρούμσπορ χθες στο Κύπελλο και η Κορίνθιανς υπέστη απρόσμενη εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Ουρακάν. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ελβετίας και το Κόπα Σουνταμερικάνα.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ

Η Βασιλεία επικράτησε 2-0 της ουραγού Βίντερτουρ την περασμένη Κυριακή και παρέμεινε στο παιχνίδι του τίτλου. Τη νίκη της την είχαμε προτείνει από εδώ. Αυτή ήταν η τρίτη στα τελευταία πέντε ματς. Και οι τρεις ήταν με Over 1,5 γκολ στον αγώνα. Το ίδιο συνέβη και στα 3/5 «τρίποντα» στην έδρα της. Σε αυτή κέρδισε και επιτεύχθηκαν δύο τέρματα στο 90λεπτο και στα 2/3 με τη νυν αντίπαλό της. Η Γκρασχόπερς είναι προτελευταία στον βαθμολογικό πίνακα και δύσκολα θα γλιτώσει τα μπαράζ παραμονής. Προέρχεται από 2/3 ήττες εντός – εκτός, αμφότερες ήταν με Over 1,5 γκολ δείγμα της αναξιοπιστίας της ανασταλτικά. Η γηπεδούχος μπορεί να «καθαρίσει» με Over 1,5 την αναμέτρηση.

ΣΑΝ ΧΟΣΕ – ΟΥΝ. ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ

Πρεμιέρα στη φάση των ομίλων στο Κόπα Σουνταμερικάνα, οι δύο ομάδες παίζουν στον 6ο. Η Σαν Χοσέ (Βολιβία) έχει ως μεγάλο όπλο το υψόμετρο, καθώς η αναμέτρηση διεξάγεται στα 3.600 μέτρα! Σε τέτοια ύψη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ακόμα και τα μεγαλύτερα ονόματα του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει τους παίκτες των φιλοξενούμενων ομάδων να παίρνουν οξυγόνο κατά τη διάρκεια των αγώνων γιατί δε βγαίνουν οι ανάσες τους. Δύσκολα θα τη βγάλει καθαρή η Ουνιόν Εσπανιόλα (Χιλή), η οποία έχει κάνει κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν (1-2-6). Επίσης, εκτός έδρας «τρέχει» σερί 0-1-5. Η Σαν Χοσέ από την άλλη, ξεκίνησε δυναμικά στο πρωτάθλημα κερδίζοντας 3-1 την Τομαγιάπο στο «σπίτι» της, στο οποίο μετράει 9-1-1 στους τελευταίους 11 αγώνες!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.30 992 ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 1+OV 1,5 1,73

01.00 1000 ΣΑΝ ΧΟΣΕ – ΟΥΝ. ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ 1 1,98