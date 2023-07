Τζέιν Μπίρκιν, η αγαπημένη Αγγλίδα των Γάλλων

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων της συναυλίας «Jane Birkin - Gainsbourg Symphonic» ανέμεναν να περάσουν από τις εισόδους του Ηρωδείου όπου στις 21 Σεπτεμβρίου 2019 θα δινόταν η συναυλία κατά την οποία η ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν θα μετέφερε το κοινό στον μελωδικό κόσμο του Γκενσμπούρ, στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας της. Η συναυλία στο ρωμαϊκό ωδείο ματαιώθηκε και οι επιτυχίες που θα ερμήνευε τότε – μεταξύ άλλων «L’Anamour», «Valse de Melody», «Baby Alone in Babylone», «La Chanson de Prevert», «L’amour de moi», «Ces Petits Riens» – έμειναν να συντροφεύσουν τους θαυμαστές της μέσα από τους δίσκους της.

Κομμάτια σαν τα παραπάνω αναπαρήχθησαν εκ νέου στις 16 Ιουλίου 2023 οπότε και έγινε γνωστός ο θάνατος της Τζέιν Μπίρκιν, της μούσας του Γάλλου συνθέτη, τραγουδιστή και ηθοποιού Σερζ Γκενσμπούρ (1928-1991), σε ηλικία 76 ετών. Η ίδια είχε έρθει αντιμέτωπη με τον θάνατο περίπου μία δεκαετία νωρίτερα, όταν, στα 65 της χρόνια (το 2011) έπασχε από λευχαιμία.

«Είχα την εντύπωση ότι ήμουν ένα πλυντήριο που έληξε η εγγύηση. Δεν ήθελα να μιλήσω για τα προβλήματα υγείας μου. Υπέφερα, παρά το γεγονός ότι τα παιδιά μου ήταν μαζί μου. Όταν όλα αυτά τελείωσαν, η μόνη μου παρηγοριά ήταν να βλέπω 3 ταινίες την ημέρα, να πηγαίνω στο θέατρο ώστε να παρακολουθώ τις ιστορίες των άλλων και όχι τη δική μου», δήλωσε σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Η Τζέιν Μπίρκιν στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, 8 Ιουλίου 2021. Πηγή: AP Photo/Brynn Anderson, File

«Αγαπημένη Αγγλίδα της χώρας» όπως την είχαν χαρακτηρίσει τα γαλλικά ΜΜΕ, εμβληματική μορφή των δεκαετιών του ’60 και του ’70, η γεννημένη (1946) στο Λονδίνο Τζέιν Μπίρκιν καθιερώθηκε ως γαλλόφωνη τραγουδίστρια ερμηνεύοντας κομμάτια που έγιναν επιτυχίες όπως «Je t’ aime moi non plus», «La Javanese», «Comme te dire adieu» «My lady heroine», «From Paris to Venice».

Συμμετείχε σε περίπου 90 κινηματογραφικές ταινίες κάνοντας το ντεμπούτο της (1966) με έναν μικρό ρόλο στο «Blow up» του Μικελάντζελο Αντονιόνι με τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και τον Ντέιβιντ Χέμινγκς, ενώ λίγα χρόνια αργότερα (1969) συμπρωταγωνίστησε με τη Ρόμι Σνάιντερ, τον Αλέν Ντενόν και τον Μορίς Ρονέ στην «Πισίνα» του Ζακ Ντερέ.

Je t’ aime moi non plus

Εμβληματική της ταινία το «Je t’ aime moi non plus», το 1976, με συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη τον σύντροφό της Σερζ Γκενσμπούρ, με τον οποίο ερμήνευσε και το ομώνυμο τραγούδι το οποίο η Μπίρκιν είχε χαρακτηρίσει ως «ύμνο ελευθερίας».

«Το να δηλώνεις ''ελεύθερος'' είναι μια σταθερή αξία στον χρόνο. Έτσι δεν είναι; Το ενδιαφέρον, το αστείο με αυτό το κομμάτι είναι πως από την κυκλοφορία του κανένας δεν κατάφερε να γράψει τραγούδι ισόποσα αισθησιακό. Εννοείται πως την εποχή που κυκλοφόρησε απαγορεύτηκε» είχε σημειώσει η Μπίρκιν αναφερόμενη στο εν λόγω κομμάτι για να συμπληρώσει ότι κατόπιν συζήτησης με τον επικεφαλής της τότε δισκογραφικής εταιρείας Phonogram, ο Γκενσμπούρ έγραψε δέκα ακόμη κομμάτια τα οποία περιλήφθηκαν σε δίσκο 33 στροφών από κοινού με το «Je t’ aime moi non plus», υπό τον τίτλο «Jane Birkin/Serge Gainsbourg».

Σερζ Γκενσμπούρ

Παρότι η Τζέιν Μπίρκιν καθιερώθηκε ως γαλλόφωνη τραγουδίστρια δεν μιλούσε τη γλώσσα όταν ο σκηνοθέτης Πιερ Γκριμπλά την κάλεσε (τέλη δεκαετίας ‘60) στη Γαλλία σε οντισιόν για τη νέα ταινία του στην οποία τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Σερζ Γκενσμπούργκ.

«Δεν μιλούσα λέξη γαλλικά. Φανταστείτε την ενόχληση του Σερζ να βλέπει μια ηλίθια κούκλα να μην μπορεί να πει τις ατάκες της. Παρ' όλα αυτά με βοήθησε. Είπε στο σκηνοθέτη πως κλαίω πολύ καλά. Ήταν ο σταρ της ταινίας. Θα μπορούσε να είχε ασκήσει βέτο και να δοκιμάσει για παρτενέρ τη Μαρίζα Μπέρενσον, την οποία ήθελε», είχε αναφέρει σχετικά σε συνέντευξή της.

Όπως γνωρίζουμε, η Μπίρκιν πήρε τον ρόλο και το πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε με τον Γκενσμπούρ στο πλαίσιο της ταινίας ήταν το «La chanson de slogan». Στην πορεία, ο Γκενσμπούρ της έδωσε να ερμηνεύσει τα τραγούδια του· εκτός από σύντροφός του, η Μπίρκιν έγινε η μούσα του που με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής της ερμήνευσε τα κομμάτια του αγγίζοντας τις καρδιές των ακροατών.

Η Τζέιν Μπίρκιν και ο Σερζ Γκενσμπούρ κατά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, 16 Μαΐου 1974. Πηγή: AP Photo/Jean-Jacques Levy

Προτού μετακομίσει στο Παρίσι στα τέλη της δεκαετίας του ΄60, υπήρξε παντρεμένη με τον Τζον Μπάρι, συνθέτη του εισαγωγικού σήματος του 007. Ενώ, εκτός της μουσικής της πορείας, έγινε επίσης γνωστή όταν η Hermès έδωσε το επίθετό της σε τσάντα – Hermès Birkin – με την Μπίρκιν να ζητά να αφαιρεθεί έπειτα από καταγγελίες της ΜΚΟ People for the Ethical Treatment of Animals για όσα υφίσταντο οι κροκόδειλοι προκειμένου το δέρμα τους να γίνει τσάντα.

Κεντρική φωτ.: Η Τζέιν Μπίρκιν σε πάρτυ στο νυχτερινό κέντρο Cabala 25 της Ρώμης (10 Νοεμβρίου 1972), για την παρουσίαση του τελευταίου της δίσκου «Black and White – γι' αυτό και κρατάει δύο σκυλιά, ένα μαύρο και ένα λευκό. Πηγή: AP Photo/Gianni Foggia.