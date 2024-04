Στο Λονδίνο η μεγαλύτερη έκθεση έργων τέχνης του Banksy

Περισσότερα από 150 έργα που φέρουν την υπογραφή του ανώνυμου καλλιτέχνη της street art από το Μπρίστολ, Banksy, πρόκειται να παρουσιαστούν στην έκθεση «The Art of Banksy» η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 11 Απριλίου στο Soho του Λονδίνου.

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή αυθεντικών έργων τέχνης του Banksy. Παρόλο που η έκθεση δεν είναι δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον καλλιτέχνη, έχει παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο στο Ώκλαντ, τη Βοστώνη, το Σικάγο, το Γκέτεμποργκ, το Μαϊάμι, το Σαν Φρανσίσκο, το Σίδνεϊ, το Τελ Αβίβ και την Ουάσινγκτον.

Όπως οι διοργανωτές της έκθεσης διευκρίνισαν, θα αναδείξουν νέα έργα του καλλιτέχνη και περισσότερα οπτικοακουστικά στοιχεία. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνονται το «Dismaland» και πιο πρόσφατα για τον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία. Ακόμη, τα έργα «Flower Thrower», «Girl With Balloon» και για πρώτη φορά το «Mona Lisa» το οποίο ο Banksy είχε φιλοτεχνήσει το 2022.

