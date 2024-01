Συναυλία - αφιέρωμα από την μπάντα της Amy Winehouse στο Christmas Theater

Στην Ελλάδα καταφθάνει για πρώτη φορά η αυθεντική μπάντα της Amy Winehouse (1983-2011) προκειμένου να δώσει συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Βρετανίδας ερμηνεύτριας και συνθέτριας. Η συναυλία θα δοθεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στο Christmas Theater, με επικεφαλής του προγράμματος τον επί σειρά ετών μουσικό διευθυντή και μπασίστα της Amy Winehouse, Dale Davis, και ερμηνεύτρια των τραγουδιών της την Bronte Shandé.

«Η Amy ήταν καταπληκτική. Είχε τόσο μεγάλη καρδιά και έδωσε τα πάντα στη μουσική της και στους ανθρώπους που αγαπούσε. Είναι μια τόσο σημαντική μουσική κληρονομιά και με το ''Forever Amy'' σκοπεύουμε να τη διατηρήσουμε ζωντανή σε όλο τον κόσμο», όπως τόνισε ο Dale Davis αναφορικά με την προσεχή συναυλία - αφιέρωμα στη μουσική της Amy Winehouse/

Το πρόγραμμα της αφιερωματικής συναυλίας περιλαμβάνει κομμάτια όπως τα «Back to black», «Rehab», «You know I ‘m no good», «Tears dry on their own», η μουσική σκηνή θα διανθιστεί με οπτικό υλικό που έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά για την παράσταση και την καθιστά μία αξέχαστη εμπειρία για όλους τους θεατές που την έχουν παρακολουθήσει ανά τον κόσμο.

Η μπάντα της Amy Winehouse και η Bronte Shandé. Πηγή φωτ.: Christmas Theater

Τραγουδίστρια και συνθέτης, γνωστή για τα κοντράλτο φωνητικά και τη μείξη διάφορων μουσικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων της σόουλ, τζαζ, rhythm and blues και ρέγγε, η Amy Winehouse κατάφερε με τη χροιά της φωνής της να σημαδέψει μία ολόκληρη γενιά.

Το πρώτο της άλμπουμ της, «Frank», απέσπασε θετικές κριτικές στο Ηνωμένο Βασίλειο και προτάθηκε για Βραβείο Μέρκιουρι. Το επόμενο άλμπουμ της «Back to Black», που κυκλοφόρησε το 2006, προτάθηκε για έξι υποψηφιότητες των βραβείων Γκράμι και κέρδισε πέντε βραβεία, κατακτώντας το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες από γυναίκα καλλιτέχνιδα σε μία βραδιά, και κάνοντας έτσι την Winehouse την πρώτη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα η οποία κέρδισε πέντε βραβεία Γκράμι, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων της κατηγορίας Big Four (μουσικός όρος για τα τέσσερα πιο σημαντικά βραβεία Γκράμι: βραβείο για τον Δίσκο Της Χρονιάς, βραβείο για την Ερμηνεία Της Χρονιάς, βραβείο για τον Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Καλλιτέχνη και βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς). Μετά το θάνατό της, το άλμπουμ της «Back to Black» έγινε εκείνο με τις περισσότερες πωλήσεις του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μπάντα της Amy Winehouse αποτελείται από τους Dale Davis (MD/bass player), Hawi Gondwe (κιθάρα), Nathen Allen (τύμπανα), Henry Collins (τρομπέτα). Η συναυλία - αφιέρωμα The Amy Winehouse original band live in concert θα δοθεί στις 3 Φεβρουαρίου (21:00) στο Christmas Theater (Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι 111 46).

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 20 και 50 ευρώ. Πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων: 211 7701700, www.ct.gr & www.more.com

Πηγή κεντρικής φωτ.: Shutterstock