Retribution: Το θρίλερ καταδίωξης με τον Λίαμ Νίσον

Βασισμένο στην ισπανική ταινία «El Desconocido» (2015) είναι το θρίλερ καταδίωξης «Retribution»με τον Λίαμ Νίσον, σε σκηνοθεσία του Ουγγρο-αμερικανού σκηνοθέτη Νίμροντ Αντάλ και σενάριο των Άντριου Μπάλντουιν, Κρίστοφερ Σαλμανπούρ και Ουόρντ Πάρι, που αναμένεται να «βγει» στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Αυγούστου.

«Όταν ένας άγνωστος καλεί για βόμβα στο αυτοκίνητό του τον επιτυχημένο επιχειρηματία Ματ Τέρνερ (Λίαμ Νίσον) τότε ξεκινά μια μεγάλη καταδίωξη στην πόλη που μένει, για να ολοκληρώσει μια σειρά από αποστολές.

Με τα παιδιά του παγιδευμένα στο πίσω κάθισμα και μια βόμβα που θα εκραγεί αν βγουν από το αυτοκίνητο, μια κανονική βόλτα μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, καθώς ο Ματ ακολουθεί τις ολοένα και πιο επικίνδυνες οδηγίες του αγνώστου σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο για να σώσει την οικογένειά του».

Πρόκειται για τη σύνοψη της ταινίας την οποία έκαναν γνωστή οι εταιρείες παραγωγής Roadside Attractions και Lonisgate δίνοντας επίσης στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας.

Liam Neeson must keep driving or his family blows up in the first trailer for ‘RETRIBUTION’.



In theaters on August 25. pic.twitter.com/CC2ZdJKUz6