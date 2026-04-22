Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο Στέφανος Ληναίος

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 98 ετών, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Στέφανος Ληναίος.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο επίσης ηθοποιό, Έλλη Φωτίου. Η κηδεία του ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο Στέφανος Ληναίος ήταν Έλληνας ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρικός επιχειρηματίας, ενώ ασχολήθηκε και με την πολιτική, ως μέλος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Α΄ Αθηνών το 1989 - 1990.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Θεάτρου Αθηνών το 1951 και το 1969 από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (Royal Academy of Dramatic Art - RADA) του Λονδίνου. Την περίοδο 1954 - 1967 συνεργάστηκε με περισσότερους από 20 θιάσους σε 100 θεατρικά έργα, ενώ εμφανίστηκε σε 100 κινηματογραφικές ταινίες, ραδιοφωνικές εκπομπές και στην τηλεόραση. Από το 1970 σκηνοθέτησε και πήρε μέρος σε 50 θεατρικά έργα και σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Ακόμη, ήταν ο ιδρυτής του θιάσου Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο στο θέατρο Άλφα της Αθήνας. Έγραψε διηγήματα όπως «Μερικοί θάνατοι» και πολλές μελέτες μεταξύ των οποίων «Σύγχρονο θέατρο» και «TV μέσο Παιδείας», το οποίο λήφθηκε υπ' όψιν στην καθιέρωση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης της ΕΡΤ.

Είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Ηθοποιών το 1966-1967, οπότε παύθηκε από τη χούντα λόγω πολιτικών φρονημάτων. Ήταν σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθέρου Θεάτρου (ΠΕΕΘ) από το 1975 και του Ελληνικού Κέντρου Θεάτρου από το 1977. Επίσης, αποτέλεσε μέλος του Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών.

Σημειώνεται ότι ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Έλλη Φωτίου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαργαρίτα (1968), επί σειρά ετών διευθύντρια του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τον Αλέξη (1970).