Πέθανε ο Λι Σουν-κιουν, ηθοποιός της οσκαρικής ταινίας «Παράσιτα»

Νεκρός βρέθηκε στο εσωτερικό αυτοκινήτου στο κέντρο της Σεούλ ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Λι Σουν-κιουν, διάσημος για τον ρόλο του στην ταινία «Παράσιτα», η οποία είχε θριαμβεύσει στα Όσκαρ το 2020. Οι αρχές θεωρούν ότι ο 48χρονος ηθοποιός αυτοκτόνησε, όπως ανέφερε την Τετάρτη (27/12) το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο αποθανών γνώρισε μεγάλη επιτυχία με την ταινία «Παράσιτα», παίζοντας τον ρόλο του πατέρα πλούσιας οικογένειας τον οποίο εξαπατά φτωχή οικογένεια για να εξασφαλίσει δουλειές. Στην τελευταία του ταινία, «Sleep» (σ.σ παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Καννών εκτός συναγωνισμού), υποδύεται έναν υπνοβάτη σύζυγο που τρομοκρατεί τη σύζυγό του.

