Πέθανε η Γκλίνις Τζονς - Είχε υποδυθεί τη σουφραζέτα στο μιούζικαλ «Mary Poppins»

Eυρύτερα γνωστή για το ρόλο της ως σουφραζέτα, η κα. Μπανκς, στο μιούζικαλ «Mary Poppins» (1964), η Γκλίνι Τζόουνς, πολύπλευρη βετεράνος του κινηματογράφου και του θεάτρου, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών.

Η αποθανούσα, είχε κερδίσει βραβείο Τόνι το 1973 για τον ρόλο της στο μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ «A Little Night Music» και ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ταινία «The Sundowners» (1960). Τον θάνατό της από φυσικά αίτια σε ίδρυμα υποστηριζόμενης διαβίωσης στην περιοχή του Λος Άντζελες, γνωστοποίησε ο μάνατζέρ της, Μιτς Κλεμ, όπως αναφέρει το Reuters.

REST IN PEACE: Glynis Johns, best known for her role as Mrs. Winifred Banks in the 1964 film "Mary Poppins" has died. She was 100. https://t.co/GMI1hBXlsq pic.twitter.com/GNwg5fZUvz — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 4, 2024

Glynis Johns, who played “Mrs. Banks” in “Mary Poppins,” died today.

Her publicist, Mitch Clem, tells me she passed away from natural causes at age 100.

Glynis earned an Oscar nom for “The Sundowners” & won a Tony for “A Little Night Music.”

May she R.I.P. 🙏 pic.twitter.com/h9k269X56E — George Pennacchio (@abc7george) January 4, 2024

Κατά τη διάρκεια της 60ετούς και παραπάνω κινηματογραφικής της καριέρας, η Γκλίνι Τζόουνς εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες αλλά ο ρόλος της στο μιούζαλ «Mary Poppins» ως η αφηρημένη μητέρα σουφραζέτα που φαίνεται να νοιάζεται περισσότερο για τον σκοπό της παρά για τα δύο παιδιά της, ήταν αυτός για τον οποίο θα τη θυμόμαστε περισσότερο.

Με ένα ελκυστικό μείγμα μουσικής και φαντασίας, το μούζικαλ «Mary Poppins» αποτελεί μια από τις πιο διαχρονικά δημοφιλείς ταινίες της Walt Disney, με την Τζούλι Άντριους και τον Ντικ Βαν Ντάικ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Φορώντας ένα μπλε φόρεμα με λευκά γάντια, ένα ψάθινο καπέλο και ένα ζωνάρι που γράφει «Ψήφοι για τις γυναίκες», η Γκλίνι Τζόουνς τραγουδάει το τραγούδι «Sister Suffragette», δηλώνοντας: «Είμαστε ξεκάθαρα στρατιώτες με μεσοφόρια και ατρόμητες σταυροφόροι για τις ψήφους των γυναικών».

Η ταινία ήταν υποψήφια για 13 Όσκαρ και κέρδισε πέντε. Η Άντριους, ως νταντά που πετάει με τη βοήθεια μιας ομπρέλας και φέρνει κοντά την οικογένεια, κέρδισε ως καλύτερη ηθοποιός.

Η Γκλίνι Τζόουνς ήταν επίσης υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τον ρόλο της ως ξενοδόχος στην περιπέτεια «The Sundowners» με θέμα την Αυστραλία. Ήταν επίσης καταξιωμένη ηθοποιός στο θέατρο, έκανε συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις και πρωταγωνίστησε στη βραχύβια αμερικανική κωμική σειρά «Glynis» το 1963. Μεταξύ άλλων, υποδύθηκε τη Lady Penelope Peasoup, στη δημοφιλή σειρά «Batman» τη δεκαετία του 1960. Ο τελευταίος της υποκριτικός ρόλος ήταν στην ταινία «Superstar» του 1999 με πρωταγωνιστές τη Molly Shannon και τον Will Ferrell.

Μέλος οικογένειας θεατρικών επιχειρήσεων, η Γκλίνι Τζόουνς γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1923 στη Νότια Αφρική. Οι Ουαλοί γονείς της έδιναν παραστάσεις εκεί, και ασχολήθηκε με την υποκριτική από παιδί.