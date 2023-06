Πέθανε η Φρανσουάζ Ζιλό, η μούσα του Πικάσο

Το βιβλίο «Η Γυναίκα που Είπε Όχι» τoυ Μάλτε Χέρβιγκ αναφέρεται στη ζωή της. Ο λόγος για τη μούσα και σύντροφο του Πάμπλο Πικάσο για πάνω από μία δεκαετία, τη Γαλλίδα ζωγράφο Φρανσουάζ Ζιλό (γενν. 1921) άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 101 ετών, αφήνοντας πίσω της το έργο της και την ιστορία της με τον Ισπανό ζωγράφο.

Ο τίτλος του βιβλίου βασίζεται στην κατάληξη μεταξύ της Ζιλό και του Πικάσο, καθότι υπήρξε η μόνη σύντροφος που τον εγκατέλειψε. Χαρακτηριστική η φωτογραφία τους που περπατούν χαρούμενοι στην άμμο, το 1948.

Lamentem la mort de Françoise Gilot, pintora, crítica d’art i escriptora francesa que va tenir dos fills amb Picasso, Claude i Paloma Picasso.



We regret the loss of Françoise Gilot, French painter, art critic and writer who had two children with Picasso, Claude & Paloma Picasso. pic.twitter.com/JYaXISwENW