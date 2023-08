Οι ΗΠΑ επιστρέφουν τεράστιο όγκο κλεμμένων αρχαιοτήτων στην Ιταλία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν περισσότερα από 250 αρχαία αντικείμενα στην Ιταλία, αφού η αστυνομία ανακάλυψε ότι είχαν κλαπεί.

Σύμφωνα με το BBC, η μονάδα τέχνης της ιταλικής αστυνομίας διαπίστωσε ότι τα αντικείμενα είχαν λεηλατηθεί και πωληθεί σε αμερικανικά μουσεία και ιδιώτες συλλέκτες τη δεκαετία του 90'.

Μεταξύ των πολύτιμων αντικειμένων περιλαμβάνονται αγγεία, πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά -ορισμένα ηλικίας έως και 3.000 ετών. Αρκετά από τα ψηφιδωτά αξίζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το παλαιότερο αντικείμενο χρονολογείται από την εποχή των Βιλλανοβίκων (1000 - 750 π.Χ.), ενώ άλλα αντικείμενα προέρχονται από τον πολιτισμό των Ετρούσκων (800 - 200 π.Χ.), τη Μεγάλη Ελλάδα (750 - 400 π.Χ.) και την αυτοκρατορική Ρώμη (27 π.Χ. - 476 μ.Χ.).

Τα περισσότερα τεχνουργήματα είχαν κλαπεί τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια πουλήθηκαν μέσω μιας σειράς εμπόρων, ενώ μια επιλογή φαίνεται ότι προσφέρθηκε στη συλλογή Menil, ένα μουσείο στο Χιούστον του Τέξας.

Italy celebrates return of over 200 artefacts stolen by 'tomb raiders' and sold to US collectors https://t.co/J4tW4Y5YN1