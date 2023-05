MTV News: Τέλος εποχής μετά από 36 χρόνια

Σε αναπροσαρμογή και περιορισμό της εγχώριας ομάδας προχωρά το αμερικανικό δίκτυο της καλωδιακής τηλεόρασης MTV μετά από 36 χρόνια λειτουργίας και παρά την επιτυχία της Paramount στο streaming, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του προς το προσωπικό ο πρόεδρος των Showtime/MTV Entertainment Studios και Paramount Media Networks, Κρις ΜακΚάρθι. Βασίζοντας την απόφασή του σε οικονομικά προβλήματα.

MTV News Signs Off For Good After 36-Year Run https://t.co/ITMcj2k5bW