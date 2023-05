Το Movement Radio παρουσιάζει το Trans Balkan Express

Το πλούσιο και περίπλοκο μουσικό μωσαϊκό της Βαλκανικής χερσονήσου επιχειρεί να αφουγκραστεί το διαδικτυακό ραδιοφωνικό φεστιβάλ του Movement Radio με τίτλο Trans Balkan Express. Αναδεικνύει τη ρευστότητα, την ποικιλομορφία και τις αντιφάσεις των Βαλκανίων μέσα από τους ήχους τους. Το Movement Radio, ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης, εξερευνά διαφορετικές μουσικές εποχές και ιδιώματα από την Αθήνα, τα Τίρανα, τα Ιωάννινα και την Ποντγκόριτσα έως τα Σκόπια, το Βελιγράδι, το Ζάγκρεμπ και τη Θεσσαλονίκη, μέσα από ένα τετραήμερο φεστιβάλ για όλους.

Κάνοντας μια βαθιά επισκόπηση της ηχητικής και πολιτιστικής ιστορίας της περιοχής, το Trans Balkan Express, το διαδικτυακό ραδιοφωνικό φεστιβάλ που θα παρουσιαστεί από τις 25 έως 29 Μαΐου από το Movement Radio της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, περιλαμβάνει μια σύνθεση γεμάτη εναλλαγές, ανατροπές και εκπλήξεις, όπως είναι και τα ίδια τα Βαλκάνια άλλωστε.

Ευχάριστες αναδρομές στο παρελθόν και ηλεκτρονικές εξορμήσεις από το Βελιγράδι και το Ζάγκρεμπ. Dancehall και ambient από την Ποντγκόριτσα. Ηχογραφήσεις πεδίου από πανηγύρια στα Ιωάννινα, ηπειρώτικα μοιρολόγια και χορωδιακά από τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Πειραματικές εξερευνήσεις από τη Λιουμπλιάνα, πρωτοποριακή ηλεκτρονική μουσική από τη Θεσσαλονίκη και παραδοσιακά τραγούδια από τη Θράκη και τον Πόντο.

Σε αντίθεση με τις άκαμπτες αφηγήσεις για το πολυτάραχο παρελθόν της περιοχής, το Trans Balkan Express αποσκοπεί στο να αναδείξει τον πλουραλισμό από φωνές, κουλτούρες, γλώσσες και μουσικές παραδόσεις που υπάρχει έξω από σύνορα και οριοθετήσεις και ο οποίος ευδοκιμεί στη λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ ομοιότητας και διαφοράς. Από τον Christopher C. King στον Ivan Lon arević και τον Jaša Bužinel στον N/OBE, τον Pablo Stettler και τον Voltnoi Brege, αυτό το φεστιβάλ θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τους ήχους των Βαλκανίων από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

(Επιμέλεια: Zarko Komar (Aka Feloneezy)

Μια παραγωγή του Movement Radio της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 | 13:00 – 22:00

13:00 Trans Balkan Express • Salmiakki Pop w/ Dr. Smeđi Šeer

14:00 Trans Balkan Express • Lenhart Tapes w/ Vladimir Lenhart

15:00 Trans Balkan Express w/ Ermilova

16:00 Trans Balkan Express w/ Vlada Janjic

17:00 Trans Balkan Express • Romania w/ Μαρία Παππά

18:00 Trans Balkan Express w/ Eiger Drums Propaganda

19:00 Trans Balkan Express w/ Matej Rusmir

20:00 Trans Balkan Express • The Long January w/ Regis

21:00 Trans Balkan Express w/ N/OBE

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 | 13:30 – 22:00

13:30 Trans Balkan Express • A Happy Time in Lushnje w/ Christopher C. King

14:00 Trans Balkan Express • Pop Depression • Pinđur • Lost Eden • Izgubljeni Raj w/Ivan Lončarević

15:00 Trans Balkan Express w/ Entropia Records

16:00 Trans Balkan Express w/ Jaša Bužinel

17:00 Trans Balkan Express • In the Gardens of Tomorrow w/ Piro Rexhepi

18:00 Trans Balkan Express • Shqipe Dancehall Bwitchesss w/ Rrita Jashari

19:00 Trans Balkan Express w/ Souci

20:00 Trans Balkan Express w/ TADI

21:00 Trans Balkan Express w/ Warrego Valles

Σάββατο 27 Μαΐου 2023 | 14:00 – 21:00

14:00 Trans Balkan Express • Roma Balkan Music Pt.1 w/ Laurent Clouet

15:00 Trans Balkan Express • Apirotan w/ Τάσος Στάμου

16:00 Trans Balkan Express w/ totsouko (Το Πικάπ)

17:00 Trans Balkan Express w/ Kӣr

18:00 Trans Balkan Express • Underground Balkan Intercity w/ Zen Audio Obsessions

19:00 Trans Balkan Express w/ Voltnoi Brege

20:00 Trans Balkan Express • Screamo and Hardcore Punk in the Balkans feat. Ata Carnet w/ Τάκης Ζωντήρος

Κυριακή 28 May 2023 | 14:00 – 21:00 EET

14:00 Trans Balkan Express • Thrace w/ Αδαμάντιος Καφετζής

15:00 Trans Balkan Express • Roma Balkan Music Pt.2 w/ Laurent Clouet

16:00 Trans Balkan Express • Sounding the Arcifinious • The Evros/Meric/Maritsa River w/ Στέφανος Λεβίδης

17:00 Trans Balkan Express • Works w/ Δημήτρης Καραγεώργος

18:00 Trans Balkan Express w/ Pablo Stettler

19:00 Trans Balkan Express w/ Manja Ristić

20:00 Trans Balkan Express • In the Field • Tirana w/ S.t.m.C.