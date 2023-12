To Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης Ν. Υόρκης επιστρέφει αρχαιότητες της Νοτιοανατολικής Ασίας

Δεκατέσσερα γλυπτά στην Καμπότζη και δύο στην Ταϊλάνδη επιστρέφει το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Met) της Νέας Υόρκης, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του. Η επιστροφή των γλυπτών στις χώρες προέλευσής τους θα αδειάσει τη συλλογή του Met από έργα τέχνης που σχετίζονται με τον Ντάγκλας Λάτσφορντ (1931-2020), έναν έμπορο που κατηγορείται για λαθρεμπόριο λεηλατημένων αντικειμένων από τη Νοτιοανατολική Ασία, δήλωσε το μουσείο. Μάλιστα, ο Λάτσφορντ είχε κατηγορηθεί το 2019 για διακίνηση λεηλατημένων αρχαιοτήτων, «έφυγε» από τη ζωή το 2020.

This week we announced the return of 16 objects to Cambodia and Thailand—another important step and significant example of The Met’s careful examination of its collection and acquisition histories. /1