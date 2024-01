Μίκυ Μάους: Προ των πυλών μια πρώιμη έκδοση του πιο εμβληματικού χαρακτήρα της Disney

Σε λίγες μέρες, μια πρώιμη έκδοση του πιο εμβληματικού χαρακτήρα της Disney, του Μίκυ, θα γίνει για πρώτη φορά δημόσια.

Για σχεδόν έναν αιώνα, η εικόνα του Μίκυ Μάους ήταν συνιφασμένη με την Walt Disney Company, αλλά την 1η Ιανουαρίου 2024, τα πνευματικά δικαιώματα της Disney για το «Steamboat Willie», την πρώτη μικρού μήκους ταινία του Walt Disney με τον Μίκυ Μάους, θα λήξουν.

Αυτό σημαίνει ότι μία από τις πρώτες επαναλήψεις της εταιρείας για το αγαπημένο της τρωκτικό θα γίνει διαθέσιμη για δημόσια χρήση.

“Steamboat Willie” εναντίον σύγχρονου Μίκυ

Το "Steamboat Willie" έκανε πρεμιέρα το 1928, βοηθώντας στην εκτόξευση των Μίκυ Μάους και τη Walt Disney. Δεδομένου ότι ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ, ο οποίος ανανεώθηκε τελευταία φορά από το Κογκρέσο το 1998, επιτρέπει τη διατήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων για 95 χρόνια, η μοναδική αξίωση της Disney για τον χαρακτήρα πρόκειται να λήξει.

Ο Μίκυ δεν είναι ο μόνος κλασικός χαρακτήρας που μπήκε στον δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια. Την 1η Ιανουαρίου 2022, τα πνευματικά δικαιώματα στον αρχικό χαρακτήρα Winnie the Pooh του A. A. Milne έληξαν επίσης. Αυτό άνοιξε την πόρτα για πιο δημιουργικές ερμηνείες, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας slasher του 2023, "Winnie the Pooh: Blood and Honey".

Θα δούμε με παρόμοιο τρόπο επανασχεδιασμένη τη μασκότ του ποντικιού της Disney; Η Stacey Lee, καθηγήτρια στο Johns Hopkins Carey Business School, είπε ότι είναι πιθανό - αλλά με επιφυλάξεις.

«Μπορείς να πάρεις το «Steamboat Willie» και να κάνεις ό,τι θέλεις μαζί του», είπε.

«Ωστόσο, ο Μίκυ Μάους, όπως τον ξέρουμε παραδοσιακά, είναι σήμα κατατεθέν, επομένως εξακολουθεί να ανήκει σε μεγάλο βαθμό στην Disney».

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Μίκυ του 1928 και της μασκότ της εταιρείας σήμερα. Ο Μίκυ του "Steamboat Willie" δεν έχει τα σημερινά γάντια και τα μεγάλα παπούτσια του Μίκυ και τα μάτια του είναι μικρά μαύρα οβάλ χωρίς κόρες.

Σε μια δήλωση στο CNN, ένας εκπρόσωπος της Disney είπε ότι η σύγχρονη έκδοση του Μίκυ δε θα επηρεαστεί από τη λήξη των πνευματικών δικαιωμάτων.

«Από την πρώτη εμφάνιση του Μίκυ Μάους στη μικρού μήκους ταινία του 1928 "Steamboat Willie", οι άνθρωποι έχουν συνδέσει τον χαρακτήρα με τις ιστορίες, τις εμπειρίες και τα αυθεντικά προϊόντα της Disney. Αυτό δε θα αλλάξει όταν λήξουν τα πνευματικά δικαιώματα στην ταινία Steamboat Willie», είπε ο εκπρόσωπος.

«Οι πιο σύγχρονες εκδόσεις του Μίκυ θα παραμείνουν ανεπηρέαστες από τη λήξη των πνευματικών δικαιωμάτων του "Steamboat Willie" και ο Μίκυ θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο ως παγκόσμιος πρεσβευτής της Walt Disney Company στην αφήγηση, στα αξιοθέατα του θεματικού πάρκου και στα εμπορεύματά μας».