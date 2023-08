«Μαζί και χώρια» στην έκθεση της Παρασκευής Πλεύρη στην Κρήτη

«With or without you – Μαζί και χώρια» τιτλοφορείται η νέα έκθεση σύγχρονης τέχνης της Παρασκευής Πλεύρη η οποία θέτει στο επίκεντρό της κυρίως την ανθρώπινη παρουσία και καταπιάνεται με την αλήθεια του πρωταρχικού και ουσιώδους συναισθήματος.

Τα έργα της ενέχουν σχηματοποίηση η οποία συνδέεται με την αφαίρεση και εξυπηρετεί την πρόθεσή της να μεταδώσει στους θεατές απευθείας το συναίσθημα που επιδαψιλεύει για τα ζωγραφικά της υποκείμενα, τη μυστική και μελαγχολική της σύνδεση με έναν κόσμο στον οποίο όλες οι οργανικές ποιότητες, τόσο στην τέχνη όσο και στην ζωή, τελούν υπό εξαφάνιση.

Τη νέα αυτή σοδειά έργων της μπορεί το κοινό να τη θαυμάσει στην αίθουσα τέχνης Match More, όπου και εγκαινιάζεται το Σάββατο 12 Αυγούστου, θα διαρκέσει έως το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου και την επιμελούνται ο κριτικός τέχνης Δρ Κωνσταντίνος Πρώιμος και ο Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Παρασκευή Πλεύρη, «Dream away»

«Η Παρασκευή Πλεύρη εισάγει το θεατή σε ένα μοναχικό, κατάδικό της σύμπαν με περιστασιακές εξάρσεις χρώματος: η καλλιτέχνιδα δίνει την εντύπωση ότι παρατηρεί τον κόσμο χωρίς η ίδια να φαίνεται και κοιτά από απόσταση τα υποκείμενα που αργότερα θα πάρουν μια θέση στους πίνακές της, δύο γυναίκες που πάνε στην παραλία, ένα ζευγάρι που συζητά σε ένα παγκάκι, μια ώριμη κυρία που βρέχει ένα πεζοδρόμιο. Το αδιάκριτο αυτό βλέμμα το μοιράζεται με τους θεατές των έργων της, φροντίζοντας επιπλέον να το κοσμεί με κόκκινα, γαλάζια, ώχρες ή με ανθοστόλιστη ταπετσαρία από χαρτί», αναφέρει – μεταξύ άλλων – στο σημείωμά του, ο Κωνσταντίνος Πρώιμος.

Όπως προσθέτει, «οι πρωταγωνιστές των εικαστικών σκηνών της τοποθετούνται σε απόσταση και σπάνια της ανταποδίδουν την προσοχή που τους δείχνει· κινούνται όπως πάντα, κάνουν τις δουλειές τους ή ξεκουράζονται, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το εξεταστικό βλέμμα της ζωγράφου τους παρακολουθεί με τη χαρακτηριστική ηδονή που παρατηρεί κανείς τις ζωές των άλλων».

Παρασκευή Πλεύρη

Η έκθεση διοργανώνεται από την Αίθουσα Τέχνης Match More και εντάσσεται στο εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2023 για τον εορτασμό των 15 χρόνων του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον. Συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Πλατανιά και το Ζεύξις Art Studio.

Αίθουσα τέχνης Match More, Δημοκρατίας 351, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη. Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή μεταξύ 12:00-22:00, με ελεύθερη είσοδο.

Κεντρική φωτ.: Παρασκευή Πλεύρη, «The unforrecasted beach»