Καρλ Γουέδερς: Πέθανε ο Απόλο Κριντ του «Rocky» (pics & vids)

Ευρέως γνωστός για τον ρόλο του ως Απόλο Κριντ στην ταινία «Rocky», ο Καρλ Γουέδερς «έφυγε» από τη ζωή την 1η Φεβρουαρίου σε ηλικία 76 ετών έχοντας σημειώσει σημαντική πορεία στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τις τέχνες και τον αθλητισμό.

Πρόσφατα, ο συμπρωταγωνιστής του στις ταινίες, Σιλβέστερ Σταλόνε, σε είχε δημοσιεύσει βίντεο από τις προπονήσεις του με τον Γουέδερς για το «Rocky 2». Η ανάρτηση στο Instagram συνοδευόταν από την περιγραφή: «Προπόνηση για την τελική μάχη στο Rocky2. Σπάνιο υλικό. Σκέφτηκα ότι θα ήταν διασκεδαστικό να το μοιραστώ. Συνεχίστε να χτυπάτε».

Γεννημένος στις 14 Ιανουαρίου 1948, στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, ο Καρλ Γουέδερς κέρδισε μια αθλητική υποτροφία στο ιδιωτικό σχολείο St. Augustine High School. Ασχολήθηκε με την πυγμαχία, το ποδόσφαιρο, τη γυμναστική, το τζούντο, το ποδόσφαιρο και την πάλη, έπαιξε ποδόσφαιρο και αποφοίτησε από το Long Beach Poly High School το 1966.

Ξεκίνησε να εργάζεται ως κομπάρσος ενώ έπαιζε ακόμα ποδόσφαιρο. Είχε τους πρώτους του σημαντικούς ρόλους σε δύο ταινίες που σκηνοθέτησε ο φίλος του Άρθουρ Μαρκς: «Bucktown» (1975) και «Friday Foster» (1975). Ο Γουέδερς εμφανίστηκε επίσης σε ένα επεισόδιο της κωμικής σειράς «Good Times» στις αρχές του 1975 με τίτλο «The Nude», υποδυόμενος έναν θυμωμένο σύζυγο που υποπτευόταν ότι η γυναίκα του τον απατούσε με τον Jay-Jay.

