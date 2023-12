Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μπαλέτο σε παγκόσμια πρώτη από το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού, άριες από γαλλικές όπερες, χριστουγεννιάτικες μελωδίες από όλο τον κόσμο και κλασικά αριστουργήματα περιλαμβάνονται –μεταξύ άλλων– στο εορταστικό πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών προτού εκπνεύσει το 2023.

Βιεννέζικα βαλς εισάγουν το κοινό στην εορταστική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων ήδη από το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Επί σκηνής της αίθουσας «Χρήστος Λαμπράκης» η αυστριακή ορχήστρα Johann Strauss Ensemble ερμηνεύει (9-10/12) υπό τη διεύθυνση του Ράσσελ ΜακΓκρέγκορ, τις αυθεντικές μελωδίες της οικογένειας Στράους. Σολίστ η υψίφωνος και πρωταγωνίστρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Χριστίνα Πουλίτση.

Τη σκυτάλη παίρνει το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού παρουσιάζοντας δύο παραγωγές για όλη την οικογένεια: τo δημοφιλέστατο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, «Η Τοσοδούλα», που μεταμορφώνεται σε ένα μαγευτικό χορευτικό υπερθέαμα και παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρώτη (16-30/12/2023), και την «Ζιζέλ», με την ονειρική μουσική του Aντόλφ Αντάμ (18-28/12/2023), ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του κλασικού χορού. Αμφότερα σε συμπαραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Christmas Theater.

Όπως προκύπτει από το όνομά της, η Τοσοδούλα δεν είναι άλλη από μία μικροσκοπική ηρωίδα, ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε μέσα σε ένα μαγικό λουλούδι.

Από την παρουσίαση του μπαλέτου «Η Τοσοδούλα». Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Όσο για τη «Ζιζέλ» (πλήρης τίτλος «Ζιζέλ ή τα Ουίλι», «Giselle ou les Wilis»), εμβληματικό έργο του 19ου αιώνα, με έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και από τα ελάχιστα ρομαντικά μπαλέτα που έχει επιβιώσει έως τις ημέρες μας, αποτελεί ύμνο στην άδολη αγάπη και τον αιώνιο έρωτα.

Νεαρή χωρική που είναι ερωτευμένη με τον αριστοκράτη Άλμπρεχτ, η Ζιζέλ χάνει τα λογικά της και αυτοκτονεί όταν ανακαλύπτει ότι ο αγαπημένος της είναι αρραβωνιασμένος με κάποια άλλη. Ως ξωτικό πια, ενώνεται με άλλες πληγωμένες κοπέλες που εκδικούνται τους άνδρες κάνοντάς τους να χορεύουν μέχρις εξαντλήσεως. Αν και υπερισχύει το συναίσθημά της και τον προστατεύει από τα άλλα ξωτικά.

Από την παρουσίαση του μπαλέτου «Ζιζέλ». Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η μουσική έχει την τιμητική της λίγες ημέρες πριν από και μετά τα Χριστούγεννα, με συνθέσεις τόσο θρησκευτικές όσο και κοσμικές. Εορταστικούς ύμνους περιλαμβάνει η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας της ΕΡΤ που θα δοθεί (18/12) υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου και διεύθυνση χορωδίας Μιχάλη Παπαπέτρου. Σολίστ οι Βασιλική Καραγιάννη (σοπράνο) και Ηλίας Λιβιεράτος (βιόλα).

Προπαραμονή Χριστουγέννων (23/12) η οργανίστα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Ουρανία Γκάσιου συμπράττει με το 6μελές σύνολο χάλκινων πνευστών Ventus Ensemble (Δ. Γκόγκας, Φ. Βερνίκος, Γ. Γούναρης, Σπ. Βέργης, Μ. Μωραΐτης, Μ. Μουζακίτης) σε μία συναυλία που περιλαμβάνει έργα των Μπαχ, Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ, Λουί Βιέρν, Εζέν Γκιγκούτ, καθώς και χριστουγεννιάτικες μελωδίες από όλο τον κόσμο, όπως «Άγια Νύχτα», «Carol of the Bells», «Ding Dong Merrily on High» και ελληνικά κάλαντα.

Μετά τα Χριστούγεννα, η Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και ο διεθνώς διακεκριμένος αρχιμουσικός, Γιώργος Πέτρου, προσφέρουν στο μουσικόφιλο κοινό το κορυφαίο ορατόριο του σπουδαίου μουσουργού του Μπαρόκ, τον «Μεσσία» (27/12/2023) του Χαίντελ, με τα ανυπέρβλητης ομορφιάς χορωδιακά μέρη του (με ελληνικούς υπέρτιτλους).

Μαζί τους, επί σκηνής, οι σολίστ Μυρσίνη Μαργαρίτη (σοπράνο), Τερέζα Ιερβολίνο (μετζοσοπράνο), Χουάν Σάντσο (τενόρος) και Χριστόφορος Σταμπόγλης (μπάσος). Λαμβάνει μέρος η Χορωδία Δωματίου Αθηνών, σε μουσική διδασκαλία Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.

Η Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου ©Akriviadis. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Οι μουσικές, εορταστικές εκδηλώσεις, κορυφώνονται με την πρωτοχρονιάτικη συναυλία (30/12/2023) της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Ορχήστρας in Residence του Μεγάρου, που εφέτος προσκαλεί το κοινό σε ένα λαμπερό «Ρεβεγιόν στο Παρίσι» μέσα από άριες και αποσπάσματα από τις ωραιότερες γαλλικές όπερες. Διευθύνει ο Μύρωνας Μιχαηλίδης, σολίστ η σοπράνο Αλεξία Βουλγαρίδου, η μετζοσοπράνο Λουκρέτσια Βεντουριέλλο και ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους, η νέα παράσταση του Ηλία Καρελλά «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στη Νέα Υόρκη» (22-30/12/2023, 4 & 5/1/2024), αφηγείται το ταξίδι του Καραγκιόζη και της παρέας του στην αμερικανική μεγαλούπολη, την περίοδο των εορτών.

Λήψη από το εσωτερικό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ©Akriviadis. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Εκτός από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις αίθουσές του, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα φιλοξενήσει στα φουαγιέ του συναυλίες με γιορτινές μελωδίες που θα παρουσιάσουν στο κοινό ανερχόμενα συγκροτήματα από ωδεία και μουσικά σχολεία της Αττικής (είσοδος ελεύθερη).

Ενώ, στο Αίθριο των Μουσών, θα στηθεί για ακόμη μία χρονιά, ένα πλήρως οργανωμένο παγοδρόμιο για την ψυχαγωγία και την άθληση παιδιών και ενηλίκων. Η παγοπίστα έκτασης 375 τ.μ. καλύπτεται από ειδικό στέγαστρο, έτσι ώστε οι επισκέπτες να πατινάρουν υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 115 21 Αθήνα, 210 7282333, megaron.gr

Κεντρική φωτ.: Από την παρουσίαση του μπαλέτου «Ζιζέλ». Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών