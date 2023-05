Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: 678.000 ευρώ σε κινηματογραφικά σχέδια

Συνολικού ποσού 678.000 ευρώ είναι οι εγκρίσεις και προεγκρίσεις χρηματοδότησης 15 κινηματογραφικών σχεδίων που ανακοίνωσε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στο πλαίσιο του Βασικού Προγράμματός του. Οι εγκρίσεις-προεγκρίσεις αφορούν στα προγράμματα Βασικό– Γραφή, Βασικό– Development, Βασικό– Παραγωγή.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα Βασικό– Γραφή υποβλήθηκαν 34 επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία εγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 38.000 ευρώ για τα παρακάτω επτά:

«Εκκόλαψη» (ντοκιμαντέρ) του Λουκά Παλαιοκρασά (σενάριο-σκηνοθεσία) με ποσό 4.000 ευρώ, «Επτά ψυχές στο στόμα» (μυθοπλασία) του Ζαχαρία Μαυροειδή (σενάριο-σκηνοθεσία) με ποσό έγκρισης 5.000 ευρώ, «Μπιγκ Μπέιμπι Μπέττυ» (μυθοπλασία) σε σκηνοθεσία Αρασέλης Λαιμού η οποία υπογράφει το σενάριο με τον Joel Garber, με ποσό έγκρισης 7.000 ευρώ.

Ακόμη, τα σχέδια «Όταν έφυγαν τα αγάλματα» (μυθοπλασία) σε σενάριο Αγγελικής και Αγαθής Δαρλάση και σκηνοθεσία Ίρις Μπαγλανέα, με ποσό 7.000 ευρώ, «Πώς πάει το κουράγιο;» (ντοκιμαντέρ) της Ιρίνας Μπόϊκο (σενάριο-σκηνοθεσία) με ποσό έγκρισης 4.000 ευρώ, «Το σημάδι στο κεφάλι» (ντοκιμαντέρ) του Σταύρου Πετρόπουλου (σενάριο-σκηνοθεσία) με ποσό 4.000 ευρώ, και «Τρεις σοβαρές κυρίες» (μυθοπλασία) σε σκηνοθεσία Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη η οποία υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Ian Hasett, και ποσό έγκρισης 7.000 ευρώ.

Στο Πρόγραμμα Βασικό– Development, κατά την Β’ Περίοδο υποβολών υποβλήθηκαν επτά επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία εγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 40.000 ευρώ για τα παρακάτω τέσσερα:

«Non Serviam - On the Road with Rotting Crist» (ντοκιμαντέρ) του Γιάννη Νικολόπουλου (σενάριο-σκηνοθεσία), «Εύα - Καλλιτεχνικές πρακτικές πόνου και έρωτα» (ντοκιμαντέρ) του Γιάννη Μιοσυρίδη (σενάριο-σκηνοθεσία), «Ο θησαυρός του Nico» (μυθοπλασία) της Αλεξάνδρας Δυράνη-Μαούνη (σενάριο) σε σκηνοθεσία Κωνσταντή Φραγκόπουλου, και «Πανελλήνιος» (μυθοπλασία) της Ρηνιώς Δραγασάκη (σενάριο-σκηνοθεσία). Κάθε ένα από τα κινηματογραφικά σχέδια έλαβε ποσό έγκρισης 10.000 ευρώ.

Στο Πρόγραμμα Βασικό– Παραγωγή, κατά την B’ Περίοδο υποβολών υποβλήθηκαν 22 επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία προεγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 600.000 ευρώ για τα παρακάτω τέσσερα:

«Holy Human Anglel» (ντοκιμαντέρ) της Αγγελικής Αριστομενοπούλου (σενάριο-σκηνοθεσία) και «Survivors» (ντοκιμαντέρ) της Μαρίας Λουκά (σενάριο) η οποία υπογράφει τη σκηνοθεσία με τη Νίνα Μαρία Πασχαλίδου, κάθε μία με ποσό έγκρισης 75.000 ευρώ.

«Η πρακτικάρια» (μυθοπλασία) σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, ο οποίος υπογράφει το σενάριο μαζί με τους Παναγιώτη Χριστόπουλο και Ανθή Μαρία Γιαννακοπούλου, με ποσό 250.000 ευρώ, και «Ωδή στη χαρά» του Γαβριήλ Τζάφκα (σενάριο-σκηνοθεσία), με ποσό 200.000 ευρώ.