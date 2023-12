Εκδήλωση μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων στην Ακαδημία Αθηνών

Ογδόντα χρόνια συμπληρώνονται εφέτος από το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων (13 Δεκεμβρίου 1943) και η Ακαδημία Αθηνών διοργανώνει εκδήλωση μνήμης την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 (19.00), στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28). Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες, απαγγελίες ποιημάτων και μουσικό πρόγραμμα.

Στην εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Μιχαήλ Σταθόπουλος (19:00) και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Αθανάσιος Παπαδόπουλος (19:10).

Στη συνέχεια, ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός Προκόπιος Παυλόπουλος θα μιλήσει (19:20) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων ''πηγή'' μνήμης για τις οφειλές της Γερμανίας έναντι της Ελλάδας». Μαρτυρίες θα καταθέσουν (19:40) τρία μέλη της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας: οι Ευσταθία Τζούδα-Μητσιώνα, Μαρία Γεωργαντά-Καρύδη και Χαράλαμπος Παπαδημητρίου.

Θα ακολουθήσει (20:05) απαγγελία από μαθητές δύο βραβευμένων ποιημάτων από τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Ἀθλον Ποιήσεως Γιάννη Κουτσοχέρα και Λένας Στρέφη-Κουτσοχέρα». Η εκδήλωση «κλείνει» (20:20) με μουσικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων των Καλαβρύτων από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα κομμάτια «The Death Of Ase» του Edvard Grieg, «Άσμα Ασμάτων» του Μίκη Θεοδωράκη, «Song Without Words» του Gustav.Holst, «Ave Verum Corpus» του V. A. Mozart, «Pavane» του Maurice Ravel, «Adagio» του L. V. Beethoven, «Ave Maria» του Sergei Rachmaninoff, «Adagio from Concierto De Aranjuez» του Joachin Rodrigo με σολίστ τον Γεράσιμο Ιωαννίδη, «Funeral March» του Felix Mendelssohn. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Μπαμπαράκος Γιώργος.